Загроза ракетної атаки: Росія розмістила навколо України 800 одиниць авіації

Біля України знаходиться 430 російських літаків і 340 вертольотів.
Росія тримає біля українських кордонів близько 800 літаків і вертольотів.
Як повідомив речник Повітряних сил Юрій Гнат під час брифінг, російська авіація знаходиться на території РФ, в Криму та Білорусі.
"Противник зосередив навколо України близько 800 літальних апаратів, які розміщені на 40 військових аеродромах. Використовуються аеродроми Білорусі, Росії та тимчасово окупованого Криму", - сказав Гнат.
Біля України знаходиться 430 російських літаків і 340 вертольотів. Ворог використовує винищувачі для патрулювання неба над РФ, Білоруссю і Кримом, а також акваторії Чорного і Азовського морів.
Крім того, Росія літакам дальньої і стратегічної авіації обстрілює Україну крилатими ракетами різних типів. Також в небі знаходяться літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50 і літаки-ретранслятори Іл-22.
За словами Гната, за добу окупанти роблять 200 вильотів, а з початку повномасштабної війни зафіксовано понад 38 тисяч літаковильотів.
Він додав, що зенітні ракетні війська України з лютого знищили вже 850 повітряних цілей ворога.
ВСУ збивають літаки окупантів
Раніше повідомлялося, що спецпризначенці Нацгвардії знищили російський військовий літак Су-25 біля міста Куп'янськ на Харківщині. Ворожий дозвуковий штурмовик українські воїни збили за допомогою ПЗРК "Стінгер". А після цього нацгвардійці ще й захопили полонених у місті та знищили російську техніку.
Нагадаємо, у захопленому Росією Криму розбився військовий літак російських окупантів Су-25. Авіакатастрофа сталася близько 6 години ранку 11 вересня. Літак впав у поле. За попередньою інформацією, пілоти встигли катапультуватися.
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