Загроза ракетної атаки: Росія розмістила навколо України 800 одиниць авіації

Російський дальній бомбардувальник Ту-22М3 / armyinform.com.ua, УНІАН

Росія тримає біля українських кордонів близько 800 літаків і вертольотів.

Як повідомив речник Повітряних сил Юрій Гнат під час брифінг, російська авіація знаходиться на території РФ, в Криму та Білорусі.

"Противник зосередив навколо України близько 800 літальних апаратів, які розміщені на 40 військових аеродромах. Використовуються аеродроми Білорусі, Росії та тимчасово окупованого Криму", - сказав Гнат.

Біля України знаходиться 430 російських літаків і 340 вертольотів. Ворог використовує винищувачі для патрулювання неба над РФ, Білоруссю і Кримом, а також акваторії Чорного і Азовського морів.

Крім того, Росія літакам дальньої і стратегічної авіації обстрілює Україну крилатими ракетами різних типів. Також в небі знаходяться літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50 і літаки-ретранслятори Іл-22.

За словами Гната, за добу окупанти роблять 200 вильотів, а з початку повномасштабної війни зафіксовано понад 38 тисяч літаковильотів.

Він додав, що зенітні ракетні війська України з лютого знищили вже 850 повітряних цілей ворога.

ВСУ збивають літаки окупантів

Раніше повідомлялося, що спецпризначенці Нацгвардії знищили російський військовий літак Су-25 біля міста Куп'янськ на Харківщині. Ворожий дозвуковий штурмовик українські воїни збили за допомогою ПЗРК "Стінгер". А після цього нацгвардійці ще й захопили полонених у місті та знищили російську техніку.

Нагадаємо, у захопленому Росією Криму розбився військовий літак російських окупантів Су-25. Авіакатастрофа сталася близько 6 години ранку 11 вересня. Літак впав у поле. За попередньою інформацією, пілоти встигли катапультуватися.

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