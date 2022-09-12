Знищив ворожий Су-25 і взяв полонених: спецназ Нацгвардії "покошмарив" окупантів біля Куп’янська

Спецназ Нацгвардії знищив російський Су-25/ Вікіпедія, скрін

Спецпризначенці Національної гвардії України знищили російський військовий літак Су-25 біля міста Куп’янськ на Харківщині. Ворожий дозвуковий штурмовик українські воїни збили за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу "Стінгер".

Та на цьому "біди" російської армії не закінчилися. Після знищення літака мінометники-спецпризначенці виявили і нанесли вогневе ураження по скупченню техніки російських окупантів. Про це повідомили у Східному оперативно-територіальному об'єднанні Нацгвардії України.

Під час точного удару українських воїнів по скупченню загарбників було знищено дві вантажівки "Урал", два БТР-82, одну бойову броньовану машину і бензовоз. При цьому вдалося верифікувати десять знищених російських окупантів.

"Також гвардійці здійснювали пошуково-фільтраційні заходи у Куп’янську, під час яких взяли в полон сім окупантів. Таким чином українські захисники поповнили так званий "обмінний фонд", – йдеться у повідомленні.

Крім цього, воїни Нацгвардії захопили два ворожі БТР-80, які перебувають у справному стані, і "подякували керівництву окупантів за своєрідний "адресний ленд-ліз" для свого підрозділу".

Наступ ЗСУ на Харківщині

У Харківській області бійці Збройних сил України на окремих ділянках фронту вийшли до державного кордону з Росією. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що українські військові пішли у потужний контрнаступ на Харківщині і що таких успіхів від дій ЗСУ навіть не очікували. Резніков сказав, що всі ці успіхи є знаком того, що Росію можна перемогти. Однак поки рано святкувати перемогу, так як російські війська можуть спробувати піти в контратаку, наголосив він.

Експерти американського Інституту вивчення війни заявили, що ЗСУ переламали хід війни на свою користь, при цьому Україна буде все частіше диктувати місце і характер основних бойових дій, а РФ буде все частіше неадекватно реагувати на зростаючий фізичний і психологічний тиск. Проте війна, швидше за все, затягнеться до 2023 року, впевнені в ISW.

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