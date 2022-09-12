'Не долетів, грюкнувся': у Криму розбився військовий літак окупантів

Авіакатастрофа сталася в полі на кордоні Разнодельненского і Красноперекопського районів.
У захопленому РФ Криму розбився військовий літак російських окупантів. Авіакатастрофа сталася в неділю, близько 6 години ранку 11 вересня.
Як пишуть у місцевих пабліках, за попередньою інформацією, пілоти встигли катапультуватися.
Відзначається, що авіакатастрофа сталася в полі на кордоні Разнодельненского і Красноперекопського районів.
Разом з тим в Мережі вже з'явилися відео авіакатастрофи в Криму. Зазначимо, що літаки РФ йшли парою над землею. При виконанні маневру один з літаків завалився на бік і впав на землю.
Судячи з усього, літаком окупантів РФ, що впав, виявився Су-25.
"Не долетів, грюкнувся", - кажуть очевидці авіакатастрофи.
Раніше повідомлялося про те, що українські захисники змогли знищити ворожий літак, не зробивши жодного пострілу.
Бійці ЗСУ включили радар підсвічування. У кабіні рашиста зазвучали звукові повідомлення про опромінення радаром. Він зрозумів, що з мисливця перетворився на ціль і з переляку катапультувався, а літак розбився.
Удари по окупантам у Криму
Нагадаємо, серія вибухів раніше сталася на військовому аеродромі в Сакському районі на території тимчасово окупованого Криму.
Відзначається, що після серії вибухів в районі військового аеродрому в Новофедорівці (Сакський район, АРК) на аеродромі почалася пожежа.
При цьому, уточнюється, що всього їх нарахували близько десяти.
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