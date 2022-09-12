'Не долетів, грюкнувся': у Криму розбився військовий літак окупантів

У Криму розбився військовий літак РФ / скріншот

У захопленому РФ Криму розбився військовий літак російських окупантів. Авіакатастрофа сталася в неділю, близько 6 години ранку 11 вересня.

Як пишуть у місцевих пабліках, за попередньою інформацією, пілоти встигли катапультуватися.

Відзначається, що авіакатастрофа сталася в полі на кордоні Разнодельненского і Красноперекопського районів.

Видео дня

Разом з тим в Мережі вже з'явилися відео авіакатастрофи в Криму. Зазначимо, що літаки РФ йшли парою над землею. При виконанні маневру один з літаків завалився на бік і впав на землю.

Судячи з усього, літаком окупантів РФ, що впав, виявився Су-25.

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"Не долетів, грюкнувся", - кажуть очевидці авіакатастрофи.

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Раніше повідомлялося про те, що українські захисники змогли знищити ворожий літак, не зробивши жодного пострілу.

Бійці ЗСУ включили радар підсвічування. У кабіні рашиста зазвучали звукові повідомлення про опромінення радаром. Він зрозумів, що з мисливця перетворився на ціль і з переляку катапультувався, а літак розбився.

Удари по окупантам у Криму

Нагадаємо, серія вибухів раніше сталася на військовому аеродромі в Сакському районі на території тимчасово окупованого Криму.

Відзначається, що після серії вибухів в районі військового аеродрому в Новофедорівці (Сакський район, АРК) на аеродромі почалася пожежа.

При цьому, уточнюється, що всього їх нарахували близько десяти.

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