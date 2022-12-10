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Загроза пусків з Каспію: з'явився прогноз термінів нової масованої ракетної атаки РФ

10 грудня 2022, 18:51
Роман Світан не виключив, що атаки РФ будуть приблизно такого ж рівня, як і попередні.
Роман Світан, запаси ракет
Роман Світан спрогнозував терміни нового ракетного удару РФ / Колаж УНІАН

Ймовірні терміни нового масованого ракетного удару РФ по Україні спрогнозував військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

На його думку, російські загарбники можуть завдати ще кілька масованих ракетних ударів по Україні. Таку думку він висловив у коментарі Каналу 24.

Експерт не виключив, що атаки будуть приблизно такого ж рівня, як і попередні – не більше 100 ракет з періодичністю 1 атака в 2 тижні.

"Швидше за все, якщо вони і підготуються до якоїсь атаки, то вона буде через 7-10 днів", – припустив він.

Співрозмовник уточнив, що переміщення військових ракетоносців РФ в Мурманськ не вплине на ворожі атаки – вони можуть повернутися на аеродром "Енгельс", зарядитися там і виконати пуски над Каспійським морем.

"Логістика тут дуже проста, тому саме переміщення літаків не зіграє ролі в ухваленні рішення для атаки", – додав Світан.

Ракетний терор РФ

За словами начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова, запаси високоточного озброєння в РФ вже підходять до завершення, при цьому окупанти вже "увійшли в критичний мінімум".

Як відомо, Росія завдала нового ракетного удару по Україні у понеділок, 5 грудня.

Про це речник Повітряних сил України Юрій Ігнат розповів в ефірі телемарафону.

"Традиційно, звідки вони і пускають. Стратегічна авіація-це район Волгодонська, також Каспій і Чорне море, кораблі Чорноморського флоту теж запуски, за попередньою інформацією. Вже не тренування, ракети вже запущені", - сказав він.

В результаті ракетного удару РФ по Україні в понеділок, 5 грудня, було пошкоджено два об'єкти інфраструктури.

Зокрема, про пошкодження об'єктів інфраструктури в Одеській області внаслідок ракетного обстрілу окупантів розповів у Telegram заступник голови офісу президента Кирило Тимошенко.

Читайте більше:

війна Росії та України ракетний удар Роман Світан
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