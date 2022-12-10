Загроза пусків з Каспію: з'явився прогноз термінів нової масованої ракетної атаки РФ

Ймовірні терміни нового масованого ракетного удару РФ по Україні спрогнозував військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник запасу ЗСУ Роман Світан.
На його думку, російські загарбники можуть завдати ще кілька масованих ракетних ударів по Україні. Таку думку він висловив у коментарі Каналу 24.
Експерт не виключив, що атаки будуть приблизно такого ж рівня, як і попередні – не більше 100 ракет з періодичністю 1 атака в 2 тижні.
"Швидше за все, якщо вони і підготуються до якоїсь атаки, то вона буде через 7-10 днів", – припустив він.
Співрозмовник уточнив, що переміщення військових ракетоносців РФ в Мурманськ не вплине на ворожі атаки – вони можуть повернутися на аеродром "Енгельс", зарядитися там і виконати пуски над Каспійським морем.
"Логістика тут дуже проста, тому саме переміщення літаків не зіграє ролі в ухваленні рішення для атаки", – додав Світан.
Ракетний терор РФ
За словами начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова, запаси високоточного озброєння в РФ вже підходять до завершення, при цьому окупанти вже "увійшли в критичний мінімум".
Як відомо, Росія завдала нового ракетного удару по Україні у понеділок, 5 грудня.
Про це речник Повітряних сил України Юрій Ігнат розповів в ефірі телемарафону.
"Традиційно, звідки вони і пускають. Стратегічна авіація-це район Волгодонська, також Каспій і Чорне море, кораблі Чорноморського флоту теж запуски, за попередньою інформацією. Вже не тренування, ракети вже запущені", - сказав він.
В результаті ракетного удару РФ по Україні в понеділок, 5 грудня, було пошкоджено два об'єкти інфраструктури.
Зокрема, про пошкодження об'єктів інфраструктури в Одеській області внаслідок ракетного обстрілу окупантів розповів у Telegram заступник голови офісу президента Кирило Тимошенко.
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