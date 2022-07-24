Загроза спроби армії Росії взяти Київ: дипломат оцінив ризики ще одного удару Москви

Військова ситуація наразі складається не на користь того, щоб війська РФ йшли на Київ - дипломат / Колаж Reuters

Наразі військова ситуація складається на користь України, тому навряд чи слід казати про ризики нової спроби військ Росії окупації Києва. У окупантів проблеми з резервами, і рішення про наступ за такої обстановки схоже на самогубство. Потрібно акцентувати увагу не на захопленні росіянами українських територій, а на звільненні своїх земель. Про це заявив дипломат, керівник Центру досліджень Росії, колишній міністр закордонних справ Володимир Огризко.

У чаті на Главреді у відповідь на питання про те, чи може бути друга спроба взяти Київ він сказав, що наразі ситуація складається на користь ЗСУ, у той час, коли Росія втрачає військовий потенціал. За таких умов російський наступ може зіткнутися з колосальними ризиками для окупаційної армії РФ.

читайте такожПеремовини Росії та України: у РФ зібралися висувати Києву більш "жорсткі" вимоги"Ми повинні казати не про можливість окупації нових територій України, а про нові звільнені українською армією територій, які зараз знаходяться під московським-ординським чоботом. Тому що насправді тенденція складається на нашу користь. Ми набираємо потенціал, а Росія його втрачає – я говорю про військовий аспект. Йти в наступ Росії, коли немає достатньо резервів – це самогубство", - вважає дипломат.

Також він додав, що у військах Росії, якщо судити з перехоплень телефонних розмов окупантів, панують не найкращі настрої. У кращому випадки їм вдасться захопити хіба що декілька невеликих сіл.

"Обстрілювати українські території, коли в тебе немає снарядів, нереально. Набирати в російську армію людей, коли з неї тікають солдати, і думати про те, що вони будуть здатні на якісь подвиги, не доводиться, коли в російському війську панують не найліпші настрої, судячи з перехоплень розмов. Хіба що вони зможуть взяти пару невеличких сіл на певних відрізках фронту...", - підкреслив Володимир Огризко.

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Війна Росії проти України

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов раніше заявив, що президент Володимир Зеленський поставив ЗСУ завдання зі звільнення всіх окупованих військами РФ територій. За словами чиновника, терміни та способи виконання завдання визначатимуть військові.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вибухнув заявою, згідно з якою Москва, мовляв, "розширить географію" війни проти України на південь. Йшлося про, мовляв,"демілітаризацію" Запорізької та Херсонської областей. Крім того, за його словами, окупанти готові піти ще далі, якщо Захід допомагатиме Києву далекобійною артилерією.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович зробив прогноз про те, що вже за місяць-півтора війська РФ втратять потенціал для подальшого наступу на сході України. Як сказав Арестович, на інших напрямках окупанти вже не наступають, але продовжують стріляти.

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