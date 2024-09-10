"Отримали по зубах": ЗСУ стабілізували Покровський напрямок, але РФ готується знову

Значного просування у ворожих сил на Покровському напрямку вже немає, однак, найімовірніше, окупанти готуються до нових штурмів.

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Ворог не відмовляється від планів дійти до Покровська / Колаж: Главред, фото: flickr

Покровський напрямок залишається одною з найскладніших ділянок фронту. ЗСУ вдалося сповільнити темпи наступу і захоплення ворогом українських територій, однак армія країни-агресора Росії, схоже, готується до нового удару.

Як розповів в етері "Суспільного" офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади Сергій Цехоцький, українські сили спостерігають, як ворог перегруповується та підвозить особовий склад.

"За останні кілька діб у нас знову з’явилися так звані "Z-етівці"- в’язні російських тюрем, яких активно використовують безпосередньо в цих м’ясних піхотних штурмах. Тому кількість обстрілів і залучення піхоти ворога – постійно коливається: то більше, то менше, але не закінчується. Їх стає менше завдяки роботі підрозділів, зокрема нашої бригади, але вони не закінчуються поки що", - розповів він. відео дня

При цьому інтенсивність атак ворога на цій ділянці фронту залишається високою, зокрема в напрямку Українська, Долинівки, Цукуриного, Галицінівки, Красногорівки та Желанного 2. Цехоцький наголошує, що при цьому стабілізувати ситуацію вдалося, адже противник вже не може так швидко просуватися вперед у напрямку Покровська.

"Отримали по зубах, почали шукати обхідні маневри з півночі і з півдня в саме місто Покровськ, в сторону Мирнограда і в сторону Курахове. І зараз вони концентрують тут найбільшу кількість своєї піхоти", - пояснює дії ворога військовий.

Тактика при цьому в окупантів залишається незмінною - ворог малими піхотними групами намагається просунутися вперед і накопичити сили. Однак ЗСУ ще здалеку запобігають утворенню потужних штурмових груп РФ.

Хто такий Сергій Цехоцький? Сергій Цехоцький - військовослужбовець 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, офіцер Збройних Сил України. Регулярно в етерах розповідає про бої бригади в найгарячіших точках фронту, зокрема Авдіївському, Новопавлівському та Покровському напрямках.

Ситуація на Покровському напрямку - останні новини

Нагадаємо, що російські окупанти намагаються тиснути на Покровському напрямку і їм навіть частково вдається відсунути українські сили. Ситуація на цій ділянці фронту досі залишається напруженою.

Однак раніше голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко зауважив, що у випадку відсутності у ворога успіхів тактичного рівня в районі Курахове - Вугледар є ризики, що в недалекому майбутньому Покровський виступ може для нього перетворитися у місце тотального знищення.

Напередодні експерти DeepState повідомили, що підрозділи ЗС РФ рухаються вперед на Донеччині та мають успіхи під Покровськом і Вугледаром. Розмір просування ворога становить від 500 м до 1,3 км. Один населений пункт окуповано повністю.

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