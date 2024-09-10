Не Покровськ: Росія націлилась на оточення стратегічного міста на Сході

Російські окупаційні війська намагатимуться оточити Вугледар на Донеччині, щоб змусити Сили оборони України покинути місто, зазначив Сазонов.

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Росія націлилася на оточення стратегічного міста на Сході / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, 4 окрема танкова бригада

Російські окупанти активізували наступальні операції в напрямку міста Вугледар, щоб оточити його і змусити українських військових покинути місто. Про це в ефірі телеканалу "Київ24" розповів військовослужбовець ЗСУ, політолог Кирило Сазонов.

За його словами, ворог вже понад рік проводить штурмові дії в напрямку Вугледара з метою його оточення.

"І декілька разів вони казали, що взяли Вугледар, а закінчувалося все дуже погано. Мені здається, що Вугледар свого часу поставив рекорд зі знищення ворожої техніки, танків, і саме там вони втратили майже всю свою бригаду морської піхоти з Тихоокеанського флоту", - відзначив Сазонов. відео дня

Військовий зазначив, що росіяни наразі не здійснюють лобових атак, а намагаються оточити позиції. Він додав, що лобовий штурм завжди супроводжується значними втратами і вимагає багато часу.

"Тому, звісно, ворогу цікаво робити котел, робити оточення, щоб ми вимушені були відходити", - наголосив Сазонов.

Що відомо про Вугледар / Інфографіка: Главред

Хто такий Кирило Сазонов? Кирило Сазонов — дуже відомий блогер та політичний експерт, якого аналітики визнають як одного з найбільш цитованих політологів України. Він народився, жив і працював журналістом у Донецьку, доки у 2014 році ра**исти не захопили місто. Широкомасштабне вторгнення Росії в Україну він зустрів у Бучі, після чого евакуював дружину і дітей, а сам вступив до лав Збройних Сил України та нині захищає державу в найгарячіших ділянках фронту, пише АрміяInform.

Бої на Вугледарському напрямку - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупаційні війська досягли успіху в Донецькій області, просунувшись у районах трьох населених пунктів: Красногорівки, Новогродівки та Вугледара. Аналітики проекту DeepState повідомляють про тактичний прогрес ворога в цих районах.

Британська розвідка зазначає, що останніми тижнями війська Росії досягли тактичного просування біля Вугледара, і цей напрямок, ймовірно, залишатиметься активним. Незважаючи на тривалу оборону українських військових, у серпні ситуація навколо Вугледара дещо змінилася.

ЗСУ зупинили російське просування на Покровському напрямку, завдавши значних втрат. Частина російських військ перемістилася на південь до Вугледара з метою здійснення флангових атак і оточення підрозділів ЗСУ, зазначив генерал Микола Маломуж.

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