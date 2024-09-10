Ситуація важка: в Пентагоні назвали ціль наступу Росії на Покровському напрямку

В Пентагоні зазначили, що ціль російських окупантів на Покровському напрямку полягає в окупації міста Покровськ, тривають інтенсивні бої.

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В Пентагоні оцінили хід боїв на Покровському напрямку / Колаж Главред, фото: 35 окрема бригада морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Остроградського, 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, deepstatemap

Міністерство оборони США оцінює ситуацію навколо Покровська як продовження запеклих боїв і наголошує, що місто не перебуває під контролем російських військ, попри заяви російської пропаганди. Про це заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер під час брифінгу в понеділок, передає Укрінформ.

"Росіяни намагаються пробитися до цього міста",- зазначив представник оборонного відомства США.

Він підкреслив, що російські війська поки що не контролюють місто, але їхні заяви про часткове захоплення Покровська свідчать про те, що вони прагнуть досягти цієї мети.

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"Те, що відбувається навколо Покровська, це інтенсивні бої",- додав представник Пентагону.

За словами Райдера, сили РФ продовжують наступ у напрямку Покровська та намагаються посилити свої зусилля.

Водночас представник Пентагону наголосив на "важкій боротьбі" українських військових.

Крім того, він зазначив, що під час останньої зустрічі Контактної групи з питань оборони України в Рамштайні обговорювали, як найкраще допомогти Україні в обороні цього регіону.

Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред

Що таке Пентагон? Пентагон - це будівля Міністерства оборони США у формі п'ятикутника. Розташований у штаті Вірджинія поблизу Вашингтона. Також Пентагоном називають саме Міністерство оборони США. Найбільша офісна будівля у світі. У Пентагоні Міністерство оборони США ухвалює найважливіші військові рішення, пише Вікіпедія.

Бої на Покровському напрямку - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупаційні сили намагаються чинити тиск на Покровському напрямку і частково досягають успіху, відтісняючи українські війська. Ситуація в цьому районі залишається напруженою. Заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін пояснив, чому Покровськ є стратегічно важливим містом: його захоплення забезпечило б ворогу більше можливостей для подальшого наступу через важливу логістичну роль міста.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко зазначив, що на цьому напрямку спостерігається зниження інтенсивності російських атак.

Президент Володимир Зеленський заявив, що ситуація на Покровському напрямку за останні кілька днів покращилася, але для остаточних висновків необхідно дочекатися повної стабілізації.

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