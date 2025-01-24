Загроза оточення на сході: у ЗСУ назвали небезпечний напрямок

Сили оборони ставлять за мету не допустити оточення, наголосив Віктор Трегубов.

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ЗСУ відбивають атаки РФ / Колаж: Главред, фото: 17-я ОТБр, Міноборони РФ

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Російські окупанти планують оточення Великої Новосілки

Сили оборони ставлять за мету не допустити оточення

Ситуація біля Великої Новосілки Донецької області залишається складною, російські окупанти планують оточення населеного пункту, розповів представник ОСГВ "Хортиця" Віктор Трегубов.

"Біля Великої Новосілки ситуація дійсно складна. Росіяни ставлять собі за мету оточити селище", - цитує його "Укрінформ".

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За словами спікера, Сили оборони ставлять за мету не допустити оточення, "і щодо цього є певні плани".

"Щоб тримати ситуацію на контролі, у нашій зоні відповідальності був головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Були розглянуті певні варіанти вирішення цієї ситуації. Ситуація перебуває у фокусі уваги", - підсумував він.

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Раніше повідомлялося про те, що армія РФ перебуває за кілька кілометрів від Покровська. Інтенсивність і кількість обстрілів зростає. У місті досі залишаються близько семи тисяч осіб.

Як повідомляв Главред, російська окупаційна армія перебуває на відстані менше ніж три кілометри від Покровська і посилила обстріли. Місто без світла, газу та водопостачання.

Нагадаємо, майор запасу Збройних сил України Олексій Гетьман спрогнозував, куди рушить російська армія після можливого захоплення Покровська Донецької області. На його думку, у зоні ризику можуть опинитися три міста.

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Що відомо про ОСУВ "Хортиця"? Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України. Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.

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