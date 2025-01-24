Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Загроза оточення на сході: у ЗСУ назвали небезпечний напрямок

Олексій Тесля
24 січня 2025, 12:39
186
Сили оборони ставлять за мету не допустити оточення, наголосив Віктор Трегубов.
ЗСУ, війська РФ
ЗСУ відбивають атаки РФ / Колаж: Главред, фото: 17-я ОТБр, Міноборони РФ

Важливо:

  • Російські окупанти планують оточення Великої Новосілки
  • Сили оборони ставлять за мету не допустити оточення

Ситуація біля Великої Новосілки Донецької області залишається складною, російські окупанти планують оточення населеного пункту, розповів представник ОСГВ "Хортиця" Віктор Трегубов.

"Біля Великої Новосілки ситуація дійсно складна. Росіяни ставлять собі за мету оточити селище", - цитує його "Укрінформ".

відео дня

За словами спікера, Сили оборони ставлять за мету не допустити оточення, "і щодо цього є певні плани".

"Щоб тримати ситуацію на контролі, у нашій зоні відповідальності був головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Були розглянуті певні варіанти вирішення цієї ситуації. Ситуація перебуває у фокусі уваги", - підсумував він.

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що армія РФ перебуває за кілька кілометрів від Покровська. Інтенсивність і кількість обстрілів зростає. У місті досі залишаються близько семи тисяч осіб.

Як повідомляв Главред, російська окупаційна армія перебуває на відстані менше ніж три кілометри від Покровська і посилила обстріли. Місто без світла, газу та водопостачання.

Нагадаємо, майор запасу Збройних сил України Олексій Гетьман спрогнозував, куди рушить російська армія після можливого захоплення Покровська Донецької області. На його думку, у зоні ризику можуть опинитися три міста.

Інші новини:

Що відомо про ОСУВ "Хортиця"?

Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України.

Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна на Донбасі Хортица
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
В Україні вдарить +15 градусів: синоптикиня назвала дату потепління

В Україні вдарить +15 градусів: синоптикиня назвала дату потепління

13:12Синоптик
Путін хоче якнайшвидшої зустрічі із Трампом для переговорів: до чого готується РФ

Путін хоче якнайшвидшої зустрічі із Трампом для переговорів: до чого готується РФ

13:07Світ
Одні з найбільших в Росії: Генштаб підтвердив прильоти по Рязані й Брянську

Одні з найбільших в Росії: Генштаб підтвердив прильоти по Рязані й Брянську

12:47Україна
Реклама

Популярне

Більше
Леся Нікітюк покидає шоу "Хто зверху?" - причина дивує

Леся Нікітюк покидає шоу "Хто зверху?" - причина дивує

Заморозка війни по лінії фронту: Зеленський видав заяву та розкрив умови

Заморозка війни по лінії фронту: Зеленський видав заяву та розкрив умови

"Благословила": Волочкова похвалилася зятем - 19-річна Аріадна поспішає заміж

"Благословила": Волочкова похвалилася зятем - 19-річна Аріадна поспішає заміж

Магнітна буря раптово посилюється: коли країну атакує потужний сонячний спалах

Магнітна буря раптово посилюється: коли країну атакує потужний сонячний спалах

"Попруть туди": РФ націлилася на захоплення двох областей України – тривожний прогноз

"Попруть туди": РФ націлилася на захоплення двох областей України – тривожний прогноз

Останні новини

13:36

Де захований орел: знайти птаха за 5 секунд зможуть одиниці

13:31

Наглядова рада продовжила контракт з директором Агенції оборонних закупівель на рік

13:12

В Україні вдарить +15 градусів: синоптикиня назвала дату потепління

13:07

Путін хоче якнайшвидшої зустрічі із Трампом для переговорів: до чого готується РФ

13:02

Літак з українськими полоненими був не один: нові деталі катастрофи Іл-76

Заморозка війни в Україні буде болючою, Трамп налаштований зробити все швидко - КлочокЗаморозка війни в Україні буде болючою, Трамп налаштований зробити все швидко - Клочок
12:56

Відомий блогер здивував зізнанням про проблеми з алкоголем і наркотиками

12:47

Одні з найбільших в Росії: Генштаб підтвердив прильоти по Рязані й Брянську

12:43

Орбан висунув Києву умову для продовження санкцій проти РФ: чого хоче Угорщина

12:39

Загроза оточення на сході: у ЗСУ назвали небезпечний напрямок

Реклама
12:23

Наслідки не мають меж: з РФ на Україну сунула екокатастрофа - де вже забруднено

12:18

Окупанти спалюють своїх: як змінилась ситуація біля Часового Яру - Снєгирьов

12:10

Аномальне тепло накриє Україну: коли будуть рекордно високі для зими температури

12:00

У перші 100 днів Трампа можуть початися переговори з Росією, але це не рівнозначно припиненню війни - Кулик

11:59

"Сиди тихенько": український співак поплатився за критику втікача Винника

11:50

РФ намагається прорвати оборону ЗСУ під Куп'янськом: ситуація загострюється

11:49

Трамп виганяє зі США відомих росіян: хто потрапив під депортацію

11:24

Ультиматум Трампа не вразив Путіна і може зіграти на руку Кремлю - WSJ

11:23

Кого не мобілізують з 1 лютого 2025 року: повний перелік категорій

11:19

Китайський гороскоп на завтра 25 січня: Кроликам – розчарування, Козлам – падіння

10:50

Коли з'являться миротворці в Україні: Європа веде переговори із США - Bloomberg

Реклама
10:50

КНДР прискорила підготовку військ до відправлення в РФ – розвідка Південної Кореї

10:44

Беремо картоплю і готуємо новий рецепт: деруни за 5 хвилин

10:25

Україну атакували майже 60 дронів: сили ППО збивали "Шахеди" в семи областяхФото

10:24

"Ми україночки": путіністки Успенська та Повалій здивували спільною заявою

10:10

Армія РФ прорвалась у Донецькій області: в ISW розкрили невтішну ситуацію на фронті

09:58

Старша донька Ольги Сумської отримала роботу в Москві - деталі

09:42

США введуть найсильніші санкції, якщо РФ не завершить війну: Трамп зробив гучну заяву

09:40

Трамп хоче створити найсильнішу армію у світі: чи реалізує плани президент СШАВідео

09:01

Wellboy публічно підтримав співака-росіянина - деталі скандалу

08:28

Армія РФ просунулася в районі "українського плацдарму" на Курщині: деталі від ISW

08:08

"Не ангел": Трамп розкритикував Зеленського через війну в Україні

08:00

Як поставити крапку у війні з Росією так, щоб бої ніколи не відновилисяПогляд

06:48

Вибухи на Київщині: РФ атакувала дронами, є жертви та постраждаліФотоВідео

06:10

Нафтові біди Росії: що чекає на ПутінаПогляд

05:55

Гороскоп на завтра 25 січня: Овнам - несподіваний подарунок, Левам - успіх

05:30

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 8 секунд знайти морквину

05:00

Яке сьогодні свято 24 січня 2025 року: як не накликати біду на свою родину

04:33

Гороскоп на лютий 2025 року для Овнів: натхнення, зміни та коханняВідео

03:50

Що таке "незабавки": лише одиниці зможуть правильно пояснити словоВідео

03:08

Більшість робить помилку: названо найкращий час для пиття кави вранці

Реклама
02:30

"Попруть туди": РФ націлилася на захоплення двох областей України – тривожний прогноз

02:10

Росія у вогні: Москва і чотири області - під потужною атакою дронів

02:00

Розлучення чи вимушена пауза: Джастін Бібер відписався від дружини в Instagram

01:30

90-річна зірка "бондіани" перестала з'являтися на публіці - що сталося

01:30

Не у 2025 році: полковник сказав, коли почнуться мирні переговори

00:57

Єрмак: пропонуємо зафіксувати ціну в $30 за барель російської нафти

23 січня, четвер
23:55

У Польщі хочуть відібрати виплати у непрацюючих українців

23:42

"Золоте століття США": Клочок розповів, що стоїть за обіцянками ТрампаВідео

23:16

Батько Яніса Тімми розкрив деталі сімейних скандалів через Анну Сєдокову

22:58

ЗМІ: Україна завершує розробку реформи для добровільного призову 18-25-річних

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти