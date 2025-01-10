Армія РФ окупувала 6 населених пунктів: у DeepState розкрили деталі

Російські військові просунулися на Курщині та в Донецькій області.

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Армія РФ просунулася на Донбасі та Курщині / Колаж: Главред, фото: МО РФ, deepstatemap

Коротко:

Армія РФ захопила шість населених пунктів

Окупанти просунулися на Донбасі та Курщині

Російські війська просунулися в Донецькій та Курській областях, що призвело до окупації низки населених пунктів: три з них на Донбасі і три - на Курщині. Про це в ніч на 10 січня повідомив аналітичний проєкт DeepState.

За даними аналітиків, російські війська окупували Петропавлівку, Воздвиженку і Солоне в Донецькій області.

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Росіяни також захопили Новоіванівку, Леонідове та Олександрію в Курській області Росії.

Крім того, ворог просунувся в Дворічній і біля Західного в Харківській області, а також поблизу Курахового і Ясенового в Донецькій області.

Солоне на карті / deepstatemap

Воздвиженка на карті / deepstatemap

Петропавлівка на карті / deepstatemap

Просування РФ на Курщині / deepstatemap

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, армія РФ просунулася біля дев'яти населених пунктів. Про це повідомив у ніч на 9 січня аналітичний проект DeepState.

Російська окупаційна армія перебуває на відстані менше ніж три кілометри від Покровська і посилила обстріли. Місто без світла, газу та водопостачання. Про це розповів голова Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк.

З кінця грудня російська окупаційна армія активізувала наступ на схід від Покровська Донецької області. Це може свідчити про те, що командування РФ, як і раніше, розглядає оточення Покровська як одну зі своїх ключових стратегічних цілей у цьому районі.

Аналітики ISW повідомили, що російські загарбники, ймовірно, зміщують увагу з охоплення Покровська на наступ у бік адмінкордону Донецької та Дніпропетровської областей.

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Ресурс DeepStateMap.Live DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія. З початком російського вторгнення команда DeepStateUA створила інтерактивну мапу про перебіг воєнних дій. Телеграм-канал DeepStateUA створено в березні 2020, у період карантину у зв'язку з Covid-19. Коли зимою 2021/22 тривало російське стягування військ до кордонів та підготовка до вторгнення, команда телеграм-спільноти активно за цим спостерігала, висвітлювала та допомагала в ідентифікації ешелонів техніки. У ніч з 23 на 24 лютого 2022, за декілька годин до вторгнення аудиторія телеграм-каналу перетнула позначку в 10 000 підписників.

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