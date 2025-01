Путіну нашіптують масштабувати війну: чому генерали РФ проти миру - ISW

Що кажуть аналітики ISW:

Високопосадовці російських силових структур і військового командування виступають за посилення бойових дій в Україні, категорично відкидаючи ідею переговорів. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Згідно з висновками експертів ISW, російські силовики наполягають на активізації військових дій, незважаючи на визнання того, що збройні сили РФ не досягають значних територіальних результатів, співмірних із масштабними втратами в живій силі та техніці.

Російське командування продовжує зазнавати серйозних втрат особового складу, які призводять лише до тактичних успіхів, без досягнення стратегічних цілей. Однак ці втрати не спонукають керівництво РФ до пошуку шляхів мирного врегулювання.

Натомість російські силовики наполягають на необхідності посилення зусиль, зокрема через часткові призови в резерв. Це дозволить заповнити втрати на фронті новими ресурсами живої сили та техніки.

Як повідомляв Главред, за версією CNN, переговори Києва та Москви "на носі". Зазначається, що США підтримують Україну перед важливими перемовинами.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський розкрив рецепт, що примусить Путіна підписати мир. Розгортання контингентів партнерів допоможе завершити війну, вважає очільник України.

Дональд Трамп, до слова, запланував кінець війни до 30 квітня. Експерт Павло Лакійчук відповів, чи вдасться йому переграти Росію.

Більше новин про війну РФ та України:

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.