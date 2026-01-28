Загроза обвалення фронту: Sky News про ризик втрати двох великих міст на сході

Важливо:
- РФ безуспішно намагається просунутися до Слов'янська і Краматорська
- Два міста прикривають ту частину Донецької області, яка залишається під контролем України
Російські війська протягом тривалого часу безуспішно намагаються просунутися до Слов'янська і Краматорська — двох опорних пунктів української оборони.
Ці два міста, фактично, стали фортифікаційним каркасом східного фронту, пише Sky News.
Відзначається, що вони прикривають ту частину Донецької області, яка залишається під контролем України, і їх втрата, за оцінкою аналітиків, здатна обрушити всю лінію оборони на сході.
Підкреслюється, що падіння одного з цих вузлів неминуче потягне за собою і інші позиції. Слов'янськ для України має особливе значення — не тільки стратегічне, але і символічне, адже саме його вдалося повернути під контроль у 2014 році. Для Москви це місто залишається болючою точкою.
Краматорськ, у свою чергу, виконує роль великого адміністративного та логістичного центру регіону. Обидва міста розташовані на височинах і за роки війни були серйозно укріплені, що робить будь-які спроби їх захоплення для російських сил вкрай складними і витратними.
Прогноз ситуації на фронті від генерала ЗСУ
Військовий аналітик, колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко заявив, що для Росії продовжує залишатися пріоритетним завданням захоплення великих обласних центрів. Він зазначив, що міста як Дніпро і Запоріжжя мають стратегічне значення для Москви. Однак, на думку експерта, на даний момент російські війська не мають достатніх сил і ресурсів для успішної атаки на ці міста.
Раніше повідомлялося про те, що після втрати Сєвєрська командирів двох бригад звільняють за неправдиві доповіді. Причиною звільнення є неправдиві доповіді командування про ситуацію на позиціях.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що військовий попередив про загрозу нового штурму РФ. Росіяни в рази збільшили кількість FPV-дронів на одному з напрямків.
Як повідомляв Главред, раніше російські окупаційні війська оголосили про повну окупацію міста Сєвєрськ у Бахмутському районі Донецької області.
