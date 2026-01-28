Загроза обвалення фронту: Sky News про ризик втрати двох великих міст на сході

Слов'янськ для України має особливе значення — не тільки стратегічне, але й символічне.

https://glavred.net/ukraine/ugroza-obrusheniya-fronta-sky-news-o-riske-poteri-dvuh-krupnyh-gorodov-na-vostoke-10736228.html Посилання скопійоване

ЗСУ відбивають атаки ворога / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Важливо:

РФ безуспішно намагається просунутися до Слов'янська і Краматорська

Два міста прикривають ту частину Донецької області, яка залишається під контролем України

Російські війська протягом тривалого часу безуспішно намагаються просунутися до Слов'янська і Краматорська — двох опорних пунктів української оборони.

Ці два міста, фактично, стали фортифікаційним каркасом східного фронту, пише Sky News.

відео дня

Відзначається, що вони прикривають ту частину Донецької області, яка залишається під контролем України, і їх втрата, за оцінкою аналітиків, здатна обрушити всю лінію оборони на сході.

Підкреслюється, що падіння одного з цих вузлів неминуче потягне за собою і інші позиції. Слов'янськ для України має особливе значення — не тільки стратегічне, але і символічне, адже саме його вдалося повернути під контроль у 2014 році. Для Москви це місто залишається болючою точкою.

Краматорськ, у свою чергу, виконує роль великого адміністративного та логістичного центру регіону. Обидва міста розташовані на височинах і за роки війни були серйозно укріплені, що робить будь-які спроби їх захоплення для російських сил вкрай складними і витратними.

/ Інфографіка: Главред

Прогноз ситуації на фронті від генерала ЗСУ

Військовий аналітик, колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко заявив, що для Росії продовжує залишатися пріоритетним завданням захоплення великих обласних центрів. Він зазначив, що міста як Дніпро і Запоріжжя мають стратегічне значення для Москви. Однак, на думку експерта, на даний момент російські війська не мають достатніх сил і ресурсів для успішної атаки на ці міста.

Ситуація на фронті: новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що після втрати Сєвєрська командирів двох бригад звільняють за неправдиві доповіді. Причиною звільнення є неправдиві доповіді командування про ситуацію на позиціях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що військовий попередив про загрозу нового штурму РФ. Росіяни в рази збільшили кількість FPV-дронів на одному з напрямків.

Як повідомляв Главред, раніше російські окупаційні війська оголосили про повну окупацію міста Сєвєрськ у Бахмутському районі Донецької області.

Читайте також:

Про джерело: Sky News Sky News - британський 24-годинний новинний телевізійний канал. Входить до групи каналів компанії Sky, яка зі свого боку є частиною корпорації Comcast. Аудиторія Sky News переважно перебуває у Великій Британії, а також в інших частинах світу, де можливий прийом каналу (зокрема в готельних міжнародних мережах). Аудиторію оцінюють у 150 мільйонів осіб по всьому світу, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред