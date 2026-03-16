"Справжній друг України": Шон Пенн прибув до Києва

В "Укрзалізниці" офіційно підтвердили, що актор прибув до Києва, і показали відео.

Шон Пенн прибув до Києва

Зеленський назвав артиста "справжнім другом України"

Шон Пенн прибув для участі у зйомках

Американський актор і триразовий лауреат премії "Оскар" Шон Пенн приїхав до Києва поїздом. Фото з артистом опублікував у своєму Telegram-каналі президент України Володимир Зеленський.

"Завдяки тобі, Шоне, ми знаємо, що таке справжній друг України. Ти з Україною з першого дня повномасштабної війни. І сьогодні. І знаємо, що ти й надалі будеш з нашою країною та нашим народом", — написав президент. відео дня

В "Укрзалізниці" також офіційно підтвердили, що актор прибув до Києва, і показали відео.

"Ми вміємо зберігати таємниці, тому про цей рейс мовчали до останнього. Тепер говоримо офіційно: Шон Пенн обрав Україну замість "Оскара"!", - йдеться в повідомленні.

Крім того, фото з актором опублікував український продюсер і телеведучий Юрій Горбунов.

За його словами, Пенн прибув для участі у зйомках, підтверджуючи активну підтримку України.

На знімку, опублікованому Горбуновим, Шон Пенн позує разом з українцями на залізничному вокзалі столиці.

У підписі продюсер привітав актора з отриманням третього "Оскара", нагадавши, що раніше Пенн отримував нагороди Американської кіноакадемії за фільми "Таємнича річка" (2004) і "Гарві Мілк" (2009).

У коментарях під постом користувачі поцікавилися, чи приїхав актор для зйомок, на що Горбунов коротко підтвердив: "Так".

Пенн відвідував Україну ще до початку повномасштабного вторгнення Росії. У листопаді 2021 року він прибув до Києва для роботи над фільмом про Революцію Гідності, а також відвідав Донеччину, де зустрівся з українськими військовими.

Після початку війни актор активно підтримував Україну. У березні 2022 року Пенн закликав організаторів церемонії "Оскар" надати слово президенту Володимиру Зеленському та заявляв про необхідність бойкоту, якщо Академія не продемонструє підтримку Україні.

11 листопада 2022 року актор передав одну зі своїх статуеток "Оскар" президенту Володимиру Зеленському як символ віри в перемогу України. Раніше він навіть розглядав можливість переплавити свою нагороду на кулі для українських військових.

"Оскар-2026" — головне

У ніч на 16 березня в Лос-Анджелесі відбулася 98-а церемонія вручення премії "Оскар" Академії кінематографічних мистецтв і наук. Найбільше уваги на церемонії привернула стрічка Пола Андерсона "Одна битва за іншою", яка стала тріумфатором "Оскара". Фільм "Грішники" режисера Райана Куглера мав рекордну кількість номінацій – 16, але отримав лише три статуетки. Також цього року вперше вручали нагороду за найкращий кастинг, і переможцем став фільм "Одна битва за іншою".

16 березня Шон Пенн отримав премію Американської кіноакадемії на 98-й церемонії "Оскар", але не забрав статуетку.

