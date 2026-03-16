Україну накрила хвиля похолодання: відомо, коли повернеться весняне тепло

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода в Україні у вівторок
- Коли в Україні потеплішає
Погода в Україні у вівторок, 17 березня, стане прохолоднішою, в деяких регіонах пройдуть невеликі дощі. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.
За її словами, завтра вже відчутно холодніше буде в східній частині України, а також на Сумщині, Полтавщині та Дніпропетровщині, де температура вдень опуститься до +4…+8 градусів.
Підпишіться на наш канал у WhatsApp, щоб першими дізнаватися головні новини.
Водночас найтеплішою погода очікується у західних областях, +10…+16 градусів. На решті території України протягом дня передбачається +8…+11 градусів.
"До речі, хоча й завтра не аж так тепло, проте вітер обіцяє бути тихим, тому може бути затишно на вулиці, якщо правильно одягнутися", - каже Діденко.
Вона також додала, що потроху почнуть з'являтися опади - завтра невеликі дощі пройдуть у східній частині та в районі Карпат.
"Проте більшість областей України все ще побудуть серед сухого повітря та сонячного неба", - зауважила синоптикиня.
Погода в Києві
У Києві 17 березня очікується свіжа та суха сонячна погода. Найближча ніч буде холодною, температура триматиметься близько нуля, на околицях до -2 градусів, а протягом дня потепліє до +7…+9 градусів.
Коли прийде потепління
Діденко наголосила, що найближчий тиждень буде в Україні прохолодним. Але потепління прийде за тиждень, якраз на Всесвітній день метеоролога, 23 березня.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, у Дніпрі протягом тижня очікується нестійка березнева погода з помірними температурами, періодичною хмарністю та окремими опадами. Температура вдень коливатиметься приблизно від +7 до +10 градусів.
Синоптикиня Наталка Діденко говорила, що цей тиждень принесе свіжість, а перші опади з'являться вже у середу, 18 березня.
В Одесі та області до 18 березня погодні умови визначатиме антициклон Konrad. Уже з понеділка, 16 березня, очікується хмарна погода з проясненнями, часом невеликий дощ, поступове зниження денної температури повітря.
Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред