Україну накрила хвиля похолодання: відомо, коли повернеться весняне тепло

Синоптикиня зауважила, що в Україні потроху почнуть з'являтися опади.

https://glavred.net/synoptic/ukrainu-nakryla-volna-poholodaniya-izvestno-kogda-vernetsya-vesennee-teplo-10749338.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди в Україні на 17 березня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода в Україні у вівторок

Коли в Україні потеплішає

Погода в Україні у вівторок, 17 березня, стане прохолоднішою, в деяких регіонах пройдуть невеликі дощі. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

За її словами, завтра вже відчутно холодніше буде в східній частині України, а також на Сумщині, Полтавщині та Дніпропетровщині, де температура вдень опуститься до +4…+8 градусів.

відео дня

Підпишіться на наш канал у WhatsApp, щоб першими дізнаватися головні новини.

Водночас найтеплішою погода очікується у західних областях, +10…+16 градусів. На решті території України протягом дня передбачається +8…+11 градусів.

"До речі, хоча й завтра не аж так тепло, проте вітер обіцяє бути тихим, тому може бути затишно на вулиці, якщо правильно одягнутися", - каже Діденко.

Прогноз температури повітря / фото: t.me/PohodaNatalka

Вона також додала, що потроху почнуть з'являтися опади - завтра невеликі дощі пройдуть у східній частині та в районі Карпат.

"Проте більшість областей України все ще побудуть серед сухого повітря та сонячного неба", - зауважила синоптикиня.

Погода 17 березня / фото: meteoprog

Погода в Києві

У Києві 17 березня очікується свіжа та суха сонячна погода. Найближча ніч буде холодною, температура триматиметься близько нуля, на околицях до -2 градусів, а протягом дня потепліє до +7…+9 градусів.

Погода в Києві / фото: meteoprog

Коли прийде потепління

Діденко наголосила, що найближчий тиждень буде в Україні прохолодним. Але потепління прийде за тиждень, якраз на Всесвітній день метеоролога, 23 березня.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у Дніпрі протягом тижня очікується нестійка березнева погода з помірними температурами, періодичною хмарністю та окремими опадами. Температура вдень коливатиметься приблизно від +7 до +10 градусів.

Синоптикиня Наталка Діденко говорила, що цей тиждень принесе свіжість, а перші опади з'являться вже у середу, 18 березня.

В Одесі та області до 18 березня погодні умови визначатиме антициклон Konrad. Уже з понеділка, 16 березня, очікується хмарна погода з проясненнями, часом невеликий дощ, поступове зниження денної температури повітря.

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред