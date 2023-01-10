Загроза удару з Білорусі: експерт оцінив ймовірність атаки РФ у січні

Під ширмою "сил Союзної держави" Росія бачить білоруських військових, які виконують накази РФ.

Андрій Коваленко оцінив загрозу удару РФ із півночі / Минобороны Беларуси, ua.depositphotos.com

Найближчим часом не варто очікувати наступу російських окупантів з північного напрямку – з Білорусі, заявив боєць тероборони, військовий аналітик Андрій Коваленко.

"Як мінімум в січні у них немає ніяких ознак підготовки ударних угруповань", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Водночас військовий аналітик пояснив, що під ширмою "сил Союзної держави" Росія бачить білоруських військових, які виконують накази російських генералів.

"Відповідно, Лукашенко, який досі намагається "петляти" від прямої участі армії Білорусі у війні в Україні, розуміє, що Росія рано чи пізно його дотисне (або його не буде)", — не виключив він.

Хто такий Андрій Коваленко Боєць тероборони, військовий аналітик, PR-консультант, cпеціаліст з інформаційних технологій

Коваленко додав, що окупанти ставлять перед собою мету, щоб російська і білоруська армії були готові: тому білоруська авіація повинна діяти в унісон з російською, а білоруські військові, які тренуються на російських полігонах з російськими інструкторами, повинні воювати так само, як російські солдати.

Раніше заступник міністра оборони Ганна Маляр сказала, що у Росії є кілька сценаріїв атаки України - її окупаційна армія орієнтується по ситуації. На території Білорусі проводяться маневри, що вказують на перебування військ РФ у стані бойової готовності.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Москва готується до "певного загострення" ситуації на війні проти України в лютому. За його словами, Україна буде готова до будь-якого сценарію розвитку подій і відбивати ворожий наступ.

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