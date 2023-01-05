Війська Росії у разі вторгнення з Білорусі далі кордону не пройдуть - генерал ЗСУ

Навколо Києва створена потужна система захисту, яку неможливо буде так просто пройти, сказав командувач угрупуванням оборони столиці Олександр Павлюк.

Весь кордон з Білоруссю-завали і мінні поля, ворогові буде важко йти на прорив - Павлюк / Колаж 1 ОБрСпН імені Івана Богуна, скріншот YouTube

Сили оборони України проводять підготовку до можливого повторного військового вторгнення окупантів Росії з території Білорусі. Київська область потужно підготувалася. Навколо самого Києва побудовані рубежі протяжністю близько 1 000 км. Якщо ворог піде в атаку, його зупинять ще на кордоні. Про це заявив командувач угрупованням сил і засобів оборони Києва, генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що ЗСУ в постійному режимі відстежують пересування російської армії, нові точки дислокації та полігони окупантів. Тому військово-політична влада отримає час, щоб попередити людей про можливий повторний наступ загарбників на Київ.

За словами генерала, в Київській області та навколо самого Києва побудована серйозна система оборони.

"Ми створили угруповання на кордоні з Білоруссю, яке готове гідно зустріти ворога. Київська область досить потужно підготувалася до можливого нового наступу. Це кілька рубежів навколо Києва загальною протяжністю близько 1000 км, де на основі фортифікаційних позицій довгострокових оборонних споруд створена потужна система оборони, і так просто пройти буде неможливо", - пояснив ситуацію Павлюк.

Також військовий додав, що наразі весь кордон з республікою Білорусь – "суцільні завали і мінні поля". Щоб пройти такі оборонні редути, ворожим військам знадобиться застосувати зусилля. Навряд чи окупантам вдасться пройти далі кордону.

"До того ж по них сплановані вогонь артилерії, робота від снайперських груп до мобільних вогневих груп. Ми не плануємо пропустити їх далі кордону", - підкреслив Олександр Павлюк.

Загроза нового наступу Росії на Україну

Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що окупант Російська Федерація може піти в атаку на Запорізькому, Донецькому та Луганському напрямках. Можливо, загарбники спробують промацати ситуацію у Харківській області. Найімовірніше, що вони кинуть всі сили на подальшу окупацію Донбасу.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр сказала, що у Росії є декілька сценаріїв атаки України - її окупаційна армія орієнтується за ситуацією. На території Білорусі проводяться маневри, що вказують на перебування військ РФ у стані бойової готовності.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Москва готується до "певного загострення" ситуації на війні проти України в лютому. За його словами, Україна буде готова до будь-якого сценарію розвитку подій і відбивати ворожий наступ.

Дивіться відео ТСН - ЗСУ повністю контролюють ситуацію на кордоні з Білоруссю

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