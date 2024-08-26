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"Загроза наступу з Білорусі": в РНБО пояснили, чи варто чекати нападу

Олексій Тесля
26 серпня 2024, 02:30
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Андрій Коваленко прокоментував ситуацію в прикордонних районах із Білоруссю.
Лукашенко, війська Білорусі
/ Колаж: Главред, фото: Белта, Міноборони Білорусі

У Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони прокоментували інформацію про стягування військ Білорусі до кордонів з Україною під виглядом навчань.

Як наголосив у Telegram глава ЦПД Андрій Коваленко, що підстав для паніки немає.

За його словами, ситуація в прикордонних районах перебуває під контролем Сил оборони України.

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"Щодо Білорусі. Не варто панікувати, станом на цей момент усі "загрози наступу з Білорусі" виключно інформаційні, не більше. Сили оборони контролюють ситуацію", - додав Коваленко.

Хто такий Андрій Коваленко

Боєць тероборони, військовий аналітик, PR-консультант, cпеціаліст з інформаційних технологій

Що відомо про перекидання армії Білорусі до кордонів України

Як відомо, Міністерство закордонних справ України опублікувало заяву щодо недружніх дій Республіки Білорусь, в якій зосередили значну кількість військ та озброєнь у Гомельській області в безпосередній близькості від північних кордонів України.

Зазначається, що за даними розвідувальних органів України, збройні сили Республіки Білорусь під виглядом навчань зосереджують значну кількість особового складу, зокрема Сил спеціальних операцій, озброєння та військової техніки, включно з танками, артилерією, РСЗВ, засобами ППО та інженерною технікою.

Раніше повідомлялося, що прикордонники заявили про загрозу з Білорусі. Підрозділи української розвідки стежать за тим, що відбувається вглиб території Білорусі.

Нагадаємо, що білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив про перекидання третини армії на кордон з Україною. У Держприкордонслужбі зазначили, що заяви Лукашенка сприяють нагнітанню ситуації на користь російського режиму.

Як повідомлялося раніше, у Білорусі показали, як нібито перекидають танки в бік України. У міністерстві оборони Білорусі повідомили, що білоруські танки висунулися в прикордонні райони з Україною після наказу міністра оборони і приведені в готовність.

армия Беларуси инфографика
/ Инфографика: Главред

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