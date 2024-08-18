'Підіграє Путіну': полковник ЗСУ розкрив, що насправді означають маневри Балорусі

Дії Лукашенка скоріше мають на меті маніпулювання ситуацією та уникнення прямого конфлікту, розповів Роман Світан.

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Лукашенко ховає свої війська від Путіна / Колаж: Главред, фото: УНІАН, mil.in.ua, 31 окрема механізована бригада

Очільник Білорусі Олександр Лукашенко не має наміру вступати у війну проти України. Білоруські війська не представляють реальної загрози для України, а їх переміщення є частиною політичної гри білоруського диктатора. Про це під час чату на Главреді розповів військовий експерт, полковник запасу Збройних сил України Роман Світан.

"Щойно щось полетить у наш бік із боку Білорусі, Лукашенко одразу ж втратить Мозирський НПЗ, що розташований за 50 км від кордону, його спалять одразу, а це вирубить транзит нафти на Польщу, Угорщину та Словаччину. Лукашенко розуміє, чим йому все це загрожує, а тому не піде ні на яку ескалацію", - зазначив війський експерт.

За його словами, переміщення білоруських військ до кордону має дві основні мети: психологічний тиск на Україну, "приховування" своїх військ від Путіна. Лукашенко намагається створити враження загрози, щоб змусити українське військово-політичне керівництво утримувати війська біля кордону з Білоруссю. Це дозволяє йому грати на руку Путіну, відвертаючи українські сили від інших важливих напрямків.

"Він підіграє Путіну; по-друге, Лукашенко так ховає свої війська від Путіна, щоб той їх не забрав і не кинув у топку східного і північного фронтів. Це такий броунівський рух, хаотичний, туди-сюди, але без дій як таких", - додав Світан.

Дивіться відео чату з Романом Світаном з аналізом перспектив Курської операції ЗСУ:

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Ситуація на кордоні з Білоруссю - що відомо

Нагадаємо, 10 серпня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Україна нібито порушила повітряний простір Білорусі, і що білоруська ППО збила кілька цілей. Лукашенко пригрозив відповіддю на "провокації".

Згодом білоруський диктатор Лукашенко віддав наказ стягнути до кордону з Україною ракетні системи "Іскандер" та "Полонез". Їх нібито переміщують на Гомельський та Мозирський напрямки. В Україні переміщення зброї розглядають як спробу допомогти РФ і відволікти увагу українського командування.

Як повідомляв Главред, 11 серпня Міністерство оборони Білорусі заявило, що білоруські танки висунулись в прикордонні райони з Україною. Підрозділи одного з механізованих з'єднань ЗС Білорусі нібито вже приведені в готовність і розпочали марш до Гомельського та Мозирського тактичних напрямків.

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