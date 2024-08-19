Було б щастя: Лукашенко заявив, що Україна хоче, щоб РФ застосувала ядерну зброю

Олександр Лукашенко заявив, що в Україні були б щасливі, якщо РФ застосувала б тактичну ядерну зброю.

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Лукашенко про ядерний удар РФ / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, УНІАН

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зробив несподівану заяву та сказав, що в Україні були б раді, якщо б РФ нанесла тактичний ядерний удар під час військового конфлікту. Про це пише білоруське видання Белта.

"Небезпека полягає в тому, що ця подібна ескалація з боку України - спроба штовхнути Росію на асиметричні дії. Ну, припустимо, застосування ядерної зброї. Знаю точно, що в Україні були б дуже раді, якби Росія застосувала або ми там тактичну ядерну зброю. Це було б щастя", - зазначив Лукашенка.

Лукашенко зазначив, що якщо б Росія використала стратегічну ядерну зброю, то РФ, а також Білорусь залишились би без союзників у світі.

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"От тоді, напевно, у нас навряд чи союзники залишилися б. Взагалі ніяких навіть співчутливих країн не залишилося б. Тому що вони занурені в те, що відбувається", - наголосив білоруський диктатор.

Сам Лукашенко натякає на те, що Україна сама хоче підштовхнути Росію до використання ядерної зброї.

Чому Лукашенка називають самопроголошеним президентом? Олекса́ндр Григо́рович Лукаше́нко — білоруський проросійський політик, державний та військовий діяч, де-факто — Президент Білорусі та Верховний головнокомандувач ЗС Білорусі з 20 липня 1994 року. Переобирався на пост президента на виборах 2001, 2006, 2010, 2015 та 2020. Після виборів 2020 року його легітимність не визнає Європейський Союз, США, Велика Британія, Канада, Україна та низка інших держав з 23 вересня того року, пише Вікіпедія. Через авторитарний режим правління, використання адміністративного ресурсу на виборах, обмеження свободи ЗМІ, репресії противників режиму і т. ін. Лукашенка часто називають "останнім диктатором Європи". 24 лютого 2022 року, після початку вторгнення Росії в Україну, надав територію Білорусі російським військам як плацдарм для просування в Україну та здійснення ракетних обстрілів; таким чином зробив Білорусь фактичним учасником війни. До цього російські війська вже перебували на території Білорусі, але офіційно "на військових навчаннях". Результати президентських виборів в Білорусі 2020 року, в яких офіційно переміг Лукашенко були широко розкритиковані як сфальсифіковані та викликали найбільші за час його правління масові протестні акції.

Війна в Україні та відносини з Білорусією - новини

Нагадаємо, раніше стало відомо, що не всі бійці ЗСУ підтримують операцію в Курській області.

Білоруський "президент" Олександр Лукашенко впевнений, що Україна операцією в Курській області нібито намагається мотивувати Росію застосувати тактичну ядерну зброю. Нічим і ніким не підкріплені слова диктатор озвучив в ефірі пропагандистів "60 минут" у неділю, 18 серпня.

Також раніше стало відомо, що білоруський диктатор Олександр Лукашенко оголосив про перекидання до кордонів з Україною майже третини армії Республіки Білорусь. Про це він заявив в ході інтерв'ю російським пропагандистським ЗМІ.

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