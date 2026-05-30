"Усі ж бачать": дружину Остапчука запідозрили у фейковому весіллі

Підозри у користувачів Threads викликала непомітна деталь.

Володимир Остапчук — весілля

Threads вирує через чергову теорію, пов'язану з Володимиром та Катериною Остапчуками. Користувачі соцмережі запідозрили, що весілля пари було не справжнім святом, а лише рекламою.

Знаменитість видала деталь, приховану на найпомітнішому місці, — під фатою Катерини Остапчук помітили велику магазинну бирку. Коментатори відразу зробили висновок: неможливо забути відрізати цінник з власного весільного вбрання, тому й свято було нічим іншим, як рекламною інтеграцією.

"Я, звичайно, вибачаюся, але це було весілля чи звичайнісінька рекламна інтеграція? Цінник під фатою все ж видно?" — написали в Threads.

Інші користувачі також почали аналізувати дивацтва на знімках пари. Уважні коментатори навіть знайшли дірку на весільній сукні Катерини і задалися питанням, чому наречена на фото сидить далеко від чоловіка і сина без взуття. Підозри також викликало те, що пара не поділилася знімками з самого свята і гостями — тільки фотографії удвох і з сином.

"Мене запитують, навіщо я наближаю фото. Ну тому що цікаво помічати деталі. Наприклад, на цьому фото видно, що на весіллі взуття було тільки у глави сім'ї, а мама сидить від сина на відстані в кілометр, щоб не пошкодити рекламну сукню. Ну і ще багато цікавого можна роздивитися", — поділився користувач.

У коментарі до допису з'явилася й сама Катерина Остапчук. Вона спростувала підозри коментаторів, заявивши, що просто не помітила бирку на фаті, бо вона спочатку не була частиною образу.

"Коли ви всі від мене відстанете. Фата навіть не від цієї сукні. Фотограф попросив накинути її для фото. А одягала я її ввечері під другу сукню. А без взуття я сиджу на другому фото, тому що це номер, в якому ми збиралися. Мені на підборах обов'язково сидіти в номері у себе на дивані?" — висловилася дружина шоумена.

Під коментарем розпочалося гучне обговорення. Катерина активно почала запевняти, що бирку просто не помітили ні вона, ні фотограф, який обробляв знімки. Також вона заявила, що рекламну річ не дозволили б "валятися по землі", і прикріпила кадри з чоловіком на мальовничій локації під відкритим небом.

Про персону: Володимир Остапчук Володимир Остапчук — український ведучий ("Танці з зірками", "Маска", "Євробачення-2017", "Співають всі"), актор (кіно та дубляж) і комік. Від першого шлюбу з Оленою Войченко у Остапчука є двоє дітей: дочка Емілія та син Еван-Олександр. У 2020 році Остапчук одружився вдруге, з Христиною Горняк, але вже через два роки розлучився. Пізніше він почав жити з молодою українською журналісткою Катериною Полтавською. У березні 2024 року пара розписалася, а в грудні Катя Остапчук подарувала шоумену сина Тимофія.

