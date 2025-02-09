Загроза масованого удару РФ: у Мережі розповіли про Ту-95МС і Ту-160 з ракетами

Літаки РФ споряджені ракетами, якими окупанти можуть обстрілювати мирні міста.

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РФ може завдати нового удару по Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН, uk.wikipedia.org

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Відомо про щонайменше 6 бортів Ту-95МС, які споряджені Х-101

Відзначено зліт борту Ту-95МС з "Енгельс-2"

Загальна кількість стратегічних бомбардувальників Ту-95МС і Ту-160, які з аеродромів країни-агресора РФ можуть загрожувати Україні, становить 18 одиниць.

Наразі відомо про щонайменше 6 бортів Ту-95МС, які споряджені Х-101 і перебувають на "Оленья", повідомляє моніторинговий ресурс Tracking.

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Нещодавно на авіабазу "Енгельс-2" прилітали 3 Ту-95МС для зарядки Х-101. Там же перебувають два Ту-160. При цьому відзначено зліт борту Ту-95МС з "Енгельс-2", який здійснює передислокацію на авіабазу "Оленья".

При цьому наголошується, що жоден Ту-160 не здійснював переліт на "Енгельс-2" або на авіабазу "Оленья".

На аеродромі "Дягилево" зафіксовано чотири літаки Ту-95МС.

Однак увечері 8 лютого з 20:00 2 борти Ту-160 здійснили тренування в межах Саратовської області, додали автори повідомлення.

Як повідомляв Главред, у РФ з аеродрому "Оленья" Мурманської області були підняті в небо бомбардувальники Ту-95МС, а також літаки Ту-22м3. Вибухи було чути в кількох областях України.

Раніше президент України Володимир Зеленський відреагував на черговий російський масований удар. Він зазначив, мішенню для росіян знову стала енергетика України.

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що було підтверджено збиття 77 повітряних цілей. У відомстві додали, що противник атакував об'єкти української енергетики.

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Що відомо про літак Ту-95? Ту-95 (проект "95", виріб "В", за кодифікацією НАТО: Bear – "Ведмідь") – радянський і російський турбогвинтовий стратегічний бомбардувальник-ракетоносець. Ту-95 та його модифікації дотепер – єдиний у світі серійний бомбардувальник та ракетоносець з турбогвинтовими двигунами. Був радянським символом забезпечення військово-стратегічного паритету у холодній війні. Залишається на службі як носій крилатих ракет, у тому числі таких, як Х-101, завдяки більш низькій витраті палива, ніж у реактивних літаків, а головне – більшій скритності від супутників SBIRS, здатних спостерігати за великими стратегічними бомбардувальниками з реактивними двигунами з вихлопів з останніх. Ту-95МС, що становить кістяк стратегічної авіації Росії, є носієм крилатих ракет Х-55. В даний час на плановій основі відбувається модернізація Ту-95МС. Спеціально під нові ракети на Ту-95МС збільшено бомбовий відсік, а також встановлено вісім зовнішніх балок, на які можна підвісити до 16 крилатих ракет Х-101, пише Вікіпедія.

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