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ЗСУ застосували нову тактику: німецький топ-генерал оцінив ситуацію на фронті

Юрій Берендій
28 березня 2024, 09:59
Німецький топ-генерал відзначив, що Сили оборони України готові жертвувати певними позиціями для збереження сил і ретельної підготовки до оборони.
ЗСУ застосували нову тактику: німецький топ-генерал оцінив ситуацію на фронті
Німецький топ-генерал розкрив нову тактику ЗСУ / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Ситуація на фронті російсько-української війни залишається напруженою. Армія РФ змогла перехопити ініціативу в повітрі та на суші, однак ЗСУ продовжують тримати оборону на всіх напрямках. Про це в інтерв'ю DW розповів глава ситуаційного центру по Україні при міністерстві оборони Німеччини генерал-майор Крістіан Фройдінг.

Фройдінг зазначив, що за останні тижні та місяці тактика оборони Збройних Сил України стала гнучкішою, ведеться більш мобільна оборона.

"Це означає, що українська армія готова поступатися в обмеженому масштабі певним простором, щоб зберігати власні сили і заново готуватися до оборони", - наголосив він.

відео дня

На думку німецького генерала, Збройні сили України (ЗСУ) вміло утримують ситуацію під контролем навіть під час відступу, який проводиться дисципліновано.

Щодо найважливіших потреб України для успішного протистояння російській агресії, він вказав на "артилерійські снаряди, боєприпаси та ракети для сучасних систем протиповітряної оборони (ППО), а також броньовані бойові машини".

Хто такий Крістіан Фройдінг

Крістіан Фройдінг (народився 20 серпня 1971 року у Вайдені, земля Оберпфальц) - генерал-майор німецької армії, керівник Ситуаційного центру в Україні та керівник Штабу планування та командування Федерального міністра оборони в Берліні. Фройдінг був командиром роти Сил стабілізації (SFOR) в Боснії і Герцеговині у 2002 році та начальником штабу Групи з відновлення провінції (PRT) Міжнародних сил сприяння безпеці в Кундузі, Афганістан, з 2007 по 2008 рік, повідомляє Вікіпедія.

Ситуація на фронті - аналіз бойових дій

Російські окупанти продовжують рух на захід від Бахмута у Донецькій області. Збройні сили РФ почали перекидати техніку та особовий склад вздовж наземних ліній зв'язку через Кадіївку, Первомайськ і Попасну, які проходять через трасу Луганськ - Бахмут. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Військовий експерт, колишній речник Генерального штабу ЗСУ полковник запасу Владислав Селезньов прокоментував заяву російського президента Володимира Путіна щодо створення так званих санітарних зон на території України. Експерт роз'яснив, чи існує загроза масштабних ворожих наступів на Харківську, Сумську, Київську та Чернігівську області в цьому контексті.

Народний депутат України, секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко зауважив, що російська сторона продовжує розвивати свій військово-промисловий комплекс для майбутніх наступів.

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