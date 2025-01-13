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Загроза захоплення Дніпропетровщини: з'явився прогноз головного наступу РФ

Олексій Тесля
13 січня 2025, 00:28
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Росіяни ставлять завдання із захоплення Луганської та Донецької областей, вважає Роман Світан.
Дніпро, армія РФ
/ Колаж: Главред, Фото: А.Слободенюка t.me/mod_russia

Важливо:

  • РФ планує захоплення Луганської та Донецької областей
  • Лінії оборони необхідно будувати на підходах до Дніпропетровщини

Військовий експерт Роман Світан прокоментував інформацію про те, що окупанти РФ уже перебувають недалеко від Дніпропетровської області.

"Що стосується Дніпропетровщини, то я сумніваюся, що на цей рік і на наступний росіяни ставлять перед собою таку мету", - підкреслив він в інтерв'ю ТСН.

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За словами експерта, росіяни не можуть захопити ще ті регіони, які вони внесли до своєї конституції.

"Тобто завдання минулого року переносять на цей - захоплення Луганської та Донецької областей. Все інше - відволікаючі операції, не головні", - вважає він.

Водночас співрозмовник також пояснив, що свої основні сили росіяни спрямують на Донецьку область.

Водночас, на думку Свитана, українським Силам оборони слід серйозно замислитися над тим, щоб потужні лінії оборони були на підходах до Дніпропетровщини.

Нагадаємо, у ЗСУ назвали нові цілі РФ після Покровська. У Донецькій області росіяни ще мають тактичну перевагу, нагадав Іван Тимочко.

Як повідомлялося раніше, росіяни захопили ще один населений пункт під Покровськом. Зазначається, що окупанти захопили селище Птиче. Також ворог просунувся далі.

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Хто такий Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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Дніпропетровська область Роман Світан
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