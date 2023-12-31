Загроза надзвичайно висока: РФ у будь-який момент може атакувати Україну ракетами

Російські окупанти можуть випустити по Україні одразу 24 ракети "Калібр".

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РФ у будь-який момент може атакувати Україну ракетами / Колаж: Главред, фото: АрміяІнформ, Міноборони РФ

Російські окупанти в будь-який момент можуть вдарити по Україні крилатими ракетами. Рівень загрози надзвичайно високий. Про це повідомляють Сили оборони Півдня.

Ворог вивів у Чорне море на бойове чергування три надводні ракетоносії.

"На бойове чергування в Чорному морі ворог вивів три надводні ракетоносії - два фрегати і МРК", - йдеться в повідомленні.

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Російські окупанти можуть випустити по Україні 24 ракети типу "Калібр".

Атака дронів вночі 31 Грудня

У ніч на 31 грудня окупанти атакували дронами-камікадзе практично всю територію України. Протиповітряна оборона в Херсонській, Миколаївській та Одеській областях працювала сім годин.

За даними Повітряних сил, окупанти запустили 49 безпілотників Shahed-136/131 з трьох напрямків. Було знищено 21 "Шахед".

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат пояснив, що РФ змінила акцент атаки. Більшість ударних дронів було направлено на прифронтову територію, а не вглиб України. З близької відстані "Шахеди" збивати складніше.

Крім того, в ніч на 31 грудня Харків постраждав від атаки російських ударних дронів. У центрі міста є влучання. Спалахнули пожежі. Інформація про постраждалих уточнюється.

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