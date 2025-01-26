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Основна ціль - не наступ на Дніпропетровщину: в ЗСУ озвучили задум ворога

Маріна Фурман
26 січня 2025, 23:19
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За словами Трегубова, метою росіян не є наступ на Павлоград або будь-які інші міста Дніпропетровської області.
ВСУ, армия РФ
Трегубов прокоментував ситуацію на Покровському напрямку / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, wikimedia.org

Основне:

  • Ворог прагне вийти на адмінкордони Донецької області
  • РФ змінює тактику штурмів на Покровському напрямку
  • У РФ не вистачає ресурсів, щоб захопити Покровськ

Російські окупанти прагнуть обійти Покровськ та вийти на адміністративні кордони Донецької області. Мова про наступ на Дніпропетровщину не йде. Про це розповів речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону.

Він нагадав, що росіяни зараз намагаються захопити Покровськ, а населений пункт зовсім не далеко до кордону з Дніпропетровської областю.

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"Інша справа, що вони вкидують інформацію, що російські війська йтимуть далі на Дніпропетровщину— це виглядає, як дезінформація, бо тоді їм треба залишити свою попередню ціль контроль над Донеччиною", — каже Трегубов.

За його словами, наразі ворог прагне захопити Покровську та Мирноградську агломерацію з заходу, однак ресурсів для виконання загарбницьких цілей недостатньо.

"Біля Покровська те, що російські війська пішли в обхід та не стали йти на саме місто, це і є зміна їхньої тактики, бо усю війну ворог намагався йти на міста "в лоб" — чіпляючись за їхні околиці й просуваючись далі. Зараз вони почали обходити Покровськ і ми це пов'язуємо з тим фактом, що в них немає особового складу, щоб штурмувати "у лоб", — розповів Трегубов.

Він пояснив, для того, щоб обійти Покровськ росіянам потрібно просунутися на захід від міста, це означає просунутися в бік дороги на Дніпро та Дніпропетровської області.

"Але наразі ми не бачимо, що їхньою ціллю є просуватися в бік Павлограда чи ще кудись. Ми бачимо, що вони намагаються охоплювати місто і виконувати свою головну амбіцію — контроль над Донецькою областю в її адміністративних кордонах. Вони намагаються просуватися та мають просування. Але ця амбіція наразі є нездійсненною, навіть судячи з того, скільки у них залишилось сил та засобів", — запевнив Віктор Трегубов.

Основна ціль - не наступ на Дніпропетровщину: в ЗСУ озвучили задум ворога
Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, армія країни-агресорки Росії продовжує тиснути на українських військових по всій лінії фронту. Особливо складна ситуація на Донеччині, де ворог кидає усі сили та засоби задля реалізації поставленої кремлівським диктатором Володимиром Путіним задачі - виходу на адмінкордони області.

Нещодавно офіцер ЗСУ Сергій Цехоцький повідомив, що війська РФ прагнуть вийти на адміністративний кордон Дніпропетровщини. Ймовірно, вони можуть спробувати обійти Покровськ із півночі через Межівську громаду цієї області. Втім, наразі окупанти не мають достатньо сили, щоб просунутися вглиб регіону.

Тим часом голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко повідомив, що для росіян досягнення адміністративних кордонів Дніпропетровської області мало б символічне значення, хоча географічно це нічого не змінює. За його словами, якщо Росія почне наступ на Дніпро і не досягне успіху, це лише продемонструє її слабкість і невміння проводити стратегічні військові операції.

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Що відомо про ОСУВ "Хортиця"?

Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України.

Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.

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