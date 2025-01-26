Мінус 200 'Шахедів': ЗСУ вдарили по складах зберігання ударних БпЛА в РФ

Сили оборони України уразили стратегічний обʼєкт ворога.

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ЗСУ вдарили по важливому обʼєкту в РФ/ Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

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ЗСУ завдали удару по складах зберігання ударних БпЛА російських окупантів

Внаслідок атаки уражено бетоновані споруди, де зберігались термобаричні бойові частини

Підрозділи Повітряних Сил, спільно з іншими частинами ЗСУ, завдали удару по складах російських окупантів в Орловській області РФ, де загарбники зберігали ударні БпЛА. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

У повідомленні йдеться, що внаслідок удару, уражено бетоновані споруди, де зберігались термобаричні бойові частини, якими споряджаються дрони.

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"Є інформація про сильну вторинну детонацію. Результати та масштаби пошкоджень уточнюються, але попередньо відомо, що понад 200 "Шахедів" вже не буде застосовано проти нашої країни", - повідомили в Генштабі.

У пресслужбі додали, що бойова робота по важливих об’єктах, залучених до знищення цивільної інфраструктури України та терорі мирного населення, триватиме.

Shahed / Інфографіка: Главред

Удари вглиб Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, в ніч на 24 січня 2025 року безпілотниками Служби безпеки України та Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими частинами було завдано удару по об'єктах, які задіяні у забезпеченні російської окупаційної армії. На виробничих потужностях "Рязанської нафтопереробної компанії" та на нафтоперекачувальній станції "Рязань" фіксували пожежі.

Як писав Главред, 20 січня дрони вдруге вдарили по об'єкту у Воронезькій області. Внаслідок падіння одного з безпілотників на територію нафтобази сталося нове загоряння.

Окрім цього, ракето-дрони ЗСУ "підрізали крила" авіації РФ, розповів ексспівробітник СБУ Іван Ступак. Українці мітили у літаки, які несуть крилаті ракети й регулярно обстрілюють територію України.

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Що таке Генштаб ЗСУ? Генеральний штаб Збройних сил України — головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту і Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.

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