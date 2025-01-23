ЗСУ майже в повному оточенні: ворог може окупувати ще один населений пункт - DeepState

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- Велика Новосілка майже у повному оточенні
Найближчим часом Україна може втратити ще один населений пункт на Донеччині. Майже у повному оточенні нині перебуває селище Велика Новосілка. Про це повідомляє політичний експерт Андрій Смолій з посиланням на карту DeepState.
За його даними, нині усі дороги, які ведуть до Великої Новосілки, перебувають під вогневим контролем ворога.
"Це (Велика Новосілка - ред.) один з найбільших ключових опорних пунктів Сил оборони на півдні Донецької області", - заявив Смолій.
Лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" ще 17 січня повідомляв про те, що ситуація у районі Великої Новосілки буде дуже напруженою. Ворог намагався просуватися у самому населеному пункті та атакував з флангів.
"Вся біда в тому, що ворог найближчим часом може взяти повністю під контроль фланги навколо міста, а потім все по стандарту, як ми бачили до цього, не дуже втішна перспектива", - писав лейтенант.
Згодом DeepState зазначило, що ворог окупував Нововасилівку. Також окупанти просунулись у Великій Новосілці, Новоандріївці, біля Часового Яру, Янтарного, Петропавлівки, Ясенового, Котлиного, Воздвиженки та Баранівки.
Бої за Велику Новосілку - що про це відомо
Як повідомляв Главред, 8 січня журналісти Української правди з посиланням на свої джерела заявляли, що росіяни готують штурм Великої Новосілки. Очікувалися атаки на населений пункт з півдня і південного заходу. З осені минулого року селище фактично в напівоточенні.
Аналітики DeepState 17 січня передавали, що війська РФ намагаються оточити Велику Новосілку.
Бої за Велику Новосілку фактично почалися, сказав 18 січня боєць ЗСУ з позивним "Мучной". Він закликав вивести з населеного пункту українських військових.
Війська РФ посилюють тиск на Велику Новосілку, зазначили в розвідці Великої Британії. Аналітики нагадали, що окупанти намагалися захопити населений пункт ще влітку 2022 року, а Сили оборони відкинули їх на південь 2023 року. Ворог активізував просування в напрямку Великої Новосілки після окупації Вугледара і Курахового.
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