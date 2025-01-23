ЗСУ майже в повному оточенні: ворог може окупувати ще один населений пункт - DeepState

Дороги, які ведуть до Великої Новосілки, перебувають під вогневим контролем окупантів.

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Велика Новосілка майже повністю оточена / Колаж: Главред, фото: 79 одшбр

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РФ окупувала Нововасилівку

Велика Новосілка майже у повному оточенні

Найближчим часом Україна може втратити ще один населений пункт на Донеччині. Майже у повному оточенні нині перебуває селище Велика Новосілка. Про це повідомляє політичний експерт Андрій Смолій з посиланням на карту DeepState.

За його даними, нині усі дороги, які ведуть до Великої Новосілки, перебувають під вогневим контролем ворога.

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"Це (Велика Новосілка - ред.) один з найбільших ключових опорних пунктів Сил оборони на півдні Донецької області", - заявив Смолій.

Лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" ще 17 січня повідомляв про те, що ситуація у районі Великої Новосілки буде дуже напруженою. Ворог намагався просуватися у самому населеному пункті та атакував з флангів.

"Вся біда в тому, що ворог найближчим часом може взяти повністю під контроль фланги навколо міста, а потім все по стандарту, як ми бачили до цього, не дуже втішна перспектива", - писав лейтенант.

Згодом DeepState зазначило, що ворог окупував Нововасилівку. Також окупанти просунулись у Великій Новосілці, Новоандріївці, біля Часового Яру, Янтарного, Петропавлівки, Ясенового, Котлиного, Воздвиженки та Баранівки.

Бої за Велику Новосілку - що про це відомо

Як повідомляв Главред, 8 січня журналісти Української правди з посиланням на свої джерела заявляли, що росіяни готують штурм Великої Новосілки. Очікувалися атаки на населений пункт з півдня і південного заходу. З осені минулого року селище фактично в напівоточенні.

Аналітики DeepState 17 січня передавали, що війська РФ намагаються оточити Велику Новосілку.

Бої за Велику Новосілку фактично почалися, сказав 18 січня боєць ЗСУ з позивним "Мучной". Він закликав вивести з населеного пункту українських військових.

Війська РФ посилюють тиск на Велику Новосілку, зазначили в розвідці Великої Британії. Аналітики нагадали, що окупанти намагалися захопити населений пункт ще влітку 2022 року, а Сили оборони відкинули їх на південь 2023 року. Ворог активізував просування в напрямку Великої Новосілки після окупації Вугледара і Курахового.

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