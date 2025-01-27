Наступ РФ: куди окупанти рушать навесні та влітку після захоплення Великої Новосілки

Залежно від того, куди будуть передислоковані підрозділи Східного військового округу, там і буде пріоритетний напрямок для ворога.

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Які цілі переслідує Росія захопленням Великої Новосілки / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, deepstatemap

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У командування РФ є кілька варіантів дій

Невідомо, скільки бойової потужності все ще зберігають підрозділи ВВО

Міноборони країни-агресора РФ приділяє аномально багато уваги захопленню Великої Новосілки. Ймовірне захоплення цього населеного пункту та передислокація ворожих підрозділів може вказувати на напрямки наступу РФ навесні та влітку. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Аналітики пишуть, що підрозділи Східного військового округу (СВО) РФ, були основною бойовою силою на напрямках Вугледар і Велика Новосілка, принаймні з початку 2023 року. Вони відбивали контрнаступ ЗСУ 2023 року і пізніше активізували наступальні операції в цьому районі восени 2024 року.

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Підрозділи ВВО брали участь у захопленні Вугледара у вересні й жовтні 2024 року і впродовж наступних трьох місяців, успішно використовували захоплення населеного пункту для просування на північ у напрямку Курахового і на захід у напрямку Великої Новосілки.

Тим часом в ISW вважають, що після захоплення Великої Новосілки командування РФ може слідувати декільком варіантам дій.

Зберегти підрозділи ВВО в західній частині Донецької області та продовжити наступ у напрямку адміністративного кордону Донецької та Дніпропетровської областей, що проходить на північ і захід від Великої Новосілки. Це рішення означатиме, що війська РФ віддають пріоритет просуванню до адміністративного кордону.

зберегти деякі елементи ВВО в районі Великої Новосілки, щоб продовжити обмежені атаки і сковувати українські сили в цьому районі, але передислокувати основну частину ВВО в інший прифронтовий район.

Аналітик зазначають, що залишається незрозумілим, скільки бойової потужності все ще зберігають підрозділи ВВО після участі в інтенсивних операціях протягом більш ніж шести місяців.

Українські офіційні особи також нещодавно попередили, що російські війська можуть також відновити наступальні операції в Запорізькій області у 2025 році.

Експерти ISW резюмували, що російське військове командування може передислокувати підрозділи ВВО на будь-який із цих напрямків, і їхня передислокація стане індикатором пріоритетних напрямків російського військового командування на весну і літо 2025 року.

Бої за Велику Новосілку

26 січня російські ЗМІ поширили інформацію, що їхні війська нібито захопили Велику Новосілку.

Представник ТСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов заявив, що окупаційна армія країни-агресора Росії продовжує тиснути на українських військових у районі населеного пункту Велика Новосілка, що на Донеччині. Однак поки не йдеться про окупацію селища - там тривають бої.

Як раніше повідомляв Главред,

боєць із позивним "Мучний" повідомив про активізацію наступальних дій російських військ поблизу Великої Новосілки. Він наголосив на необхідності виведення українських сил із цього району.

Згодом ситуацію у Великій Новосілці прокоментували і в 110 окремій механізованій бригаді. Військові стверджують, що загрози оточення українських підрозділів немає.

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