"Не встигли вивезти": біля Джанкоя вибухами були знищені ракетні комплекси РФ

Біля Джанкоя вибухами були знищені ракетні комплекси РФ/ Скрін, Схеми

На місці вибухів біля села Травневого в окупованому Криму, що розташоване за 17 кілометрів від Джанкоя, перебували ракетні комплекси окупантів, які вони не встигли вивезти звідти.

Загарбники планували перекинути цю техніку на південь України, і вже звідти проводити обстріли ракетами підконтрольних нашій державі територій. Проте зробити цього вони не встигли, і ракетні комплекси, найімовірніше, були знищені вибухами. Про це розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Чубаров зазначив, що у районі Джанкоя відбулося два вибухи. Один з них був біля Травневого.

За словами голови Меджлісу, поблизу села була закинута ферма. Як з’ясувалося тепер, російські загарбники зробили на тій фермі великий склад боєприпасів.

Також Чубаров зазначив, що Джанкой є залізничним вузлом, і військова техніка та озброєння, які росіяни привозять з РФ, спочатку прибувають до Джанкоя, а вже потім розподіляються далі.

"На цьому складі боєприпасів, після того, як він годинами вибухав, там були ракетні комплекси. Вони були не для того, щоб їх якимось чином використовувати в Криму, а щоб їх перекинути далі – в Херсонську, Запорізьку області… Це все почало вибухати. Цей склад знищений повністю ", – каже Чубаров.

Другий вибух поблизу Джанкоя відбувся на трансформаторній станції на залізниці. Цей вибух зупинив на декілька годин сполучення росіян.

Вибухи у Криму 16 серпня

Вранці у вівторок, 16 серпня, в Джанкойському районі окупованого Росією Криму пролунали вибухи, спалахнула пожежа. Стало відомо про детонацію на складі боєприпасів у селищі Травневе.

У російському Міноборони заявили, що виникла пожежа на території однієї з військових частин у місці, де тимчасового зберігалися боєприпаси.

Варто зазначити, що у місті Джанкой розташована велика залізнична станція, через яку російські окупанти перекидають війська, боєприпаси і техніку.

Пізніше стало відомо, що окупаційна влада Криму почали евакуацію людей після вибухів на складі боєприпасів поблизу Джанкоя.

В Інституті вивчення війни зазначили, що російські окупанти використовували Джанкой як залізничний вузол для перекидання військ і техніки на окуповані території Запорізької області. Після вибухів окупанти можуть залишитися без підтримки, адже це порушило постачання російської армії.

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