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Удари по військових цілях в Білорусі: політолог розповів, чи підуть на це ЗСУ

Марія Николишин
7 червня 2024, 16:24
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Білоруський диктатор Лукашенко чудово розуміє, що українська зброя дістане скрізь, каже Олег Лісний.
Удари по військових цілях в Білорусі: політолог розповів, чи підуть на це ЗСУ
В разі розміщення РФ законних військових цілей на території Білорусі, Україна може мати право завдавати ударів по них / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

15 країн дали дозвіл Україні бити їхньою зброєю по військових об’єктах на території Росії. Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає, що, в разі розміщення РФ законних військових цілей на території Білорусі, Україна має право завдавати ударів по них. Ця заява, можливо, спрямована на те, щоби вплинути на Лукашенка, припустив політолог Олег Лісний в ефірі телеканалу FREEДОМ.

"Я думаю, що зараз ось ця "пірамідка з доміно" почала падати в бік України. Спочатку було рішення однієї країни. Уже не пам’ятаю, хто перший сказав про можливість бити по території РФ, але це була одна з держав Балтії. І тоді всі теж говорили, що це дуже сміливо. І ось уже є заяви 15 країн. І навіть перші результати ударів по військових цілях у РФ. Це прекрасно. Географію треба розширювати", — наголосив Лісний.

Він додав, що білоруський диктатор Лукашенко чудово розуміє, що українська зброя дістане скрізь. Однак, за словами політолога, Україні не вигідно збільшувати кордон зіткнення з ворогом.

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"Але якщо буде необхідна зброя, політична воля і, найголовніше, загроза з боку Білорусі, то це цілком можна допустити. Наші партнери допускають такий момент, адже Білорусь під управлінням Лукашенка не тільки Україні загрожує. Тому риторика правильна. Чи будуть за нею дії? Я хотів би, щоб дії поки що географічно розширювалися глибше в Росію. І щоб Лукашенко теж боявся. Бо якщо Україні дозволяють бити по РФ, то наступним буде дозвіл бити по території його країни. Якщо Лукашенко буде і далі вплутуватися у війну", — підсумував він.

Удари по військових цілях в Білорусі: політолог розповів, чи підуть на це ЗСУ
Якою зброєю Україна має право бити по Росії і куди / інфографіка: Главред

Удари західною зброєю по РФ - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, США дозволили Україні бити HIMARS по Росії в прикордонні Харківської області. Однак далекобійними ракетами ATACMS наносити удари по російській території, як і раніше, заборонено.

Німеччина також приєдналася до Сполучених Штатів, дозволивши Україні використовувати зброю далекого радіусу дії для ураження певних цілей на території РФ. Суттєва зміна західної політики сталася в момент, коли виснажені українські війська втрачають позиції у війні.

Крім цього, українські військові на Харківщині вже використовують західну зброю для ударів по позиціях окупантів на території РФ. За 2,5-3 місяці ЗСУ зможуть кардинально переломити хід бойових дій на фронті, повідомив командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" Юрій Федоренко.

Скільки країн дозволили Україні завдавати ударів по РФ своєю зброєю

Про підтримку українських ударів по території країни-агресора РФ заявили вже 11 країн НАТО. Однак серед них поки що немає Сполучених Штатів і Німеччини.

Британія першою заявила про те, що Україна має право завдавати ударів по військових об'єктах на території РФ британською зброєю. Про це ще на початку травня сказав британський міністр закордонних справ Девід Кемерон.

Британія передавала Україні далекобійні ракети Storm Shadow і системи MLRS M270. Також Україна отримувала від Лондона артилерійські системи AS-90.

Президент Франції Еммануель Макрон також виступив на підтримку українських ударів по військових об'єктах на території РФ. За його словами, Франція має дозволити Україні "нейтралізувати військові бази, з яких росіяни запускають ракети".

Франція, зокрема, передавала Україні далекобійні ракети Scalp, які є аналогами британських Storm Shadow, а також системи MLRS M270 і гаубиці Caesar.

Швеція не проти ударів України по Росії шведською зброєю. Як заявив міністр оборони Пол Йонсон, країна підтримує міжнародне право і право України на самозахист. Від Швеції Україна отримувала самохідні артилерійські установки Archer.

Чеський прем'єр Петр Фіала підтримує право України на удари по російській території зброєю, отриманою від країн Заходу. Чехія передавала Україні десятки танків Т-72, а також гелікоптери.

Польща передала Україні танки і самохідні артилерійські установки Krab. Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що Україна має право воювати з Росією так, як вона вважає за потрібне.

"Фінляндія не встановлює жодних конкретних обмежень на матеріальну допомогу Україні, але припускає, що вона буде використана відповідно до міжнародного права. Росія веде незаконну агресивну війну в Україні, і Україна має право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН. Це включає удари по військових цілях на території агресора, необхідні для самооборони", - заявила глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур упевнений, що країни, які передають Україні далекобійну зброю, повинні надати ЗСУ дозвіл бити нею по військових об'єктах на території РФ.

"Це ненормально, що Росія атакує з глибини своєї території, а українці воюють з однією рукою за спиною", - сказав він.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс публічно підтримав право України на удари по РФ західною зброєю і закликав партнерів зняти свої обмеження.

Литва закликала західних партнерів дозволити Україні застосовувати їхню зброю для ударів по території РФ.

"Ми зробили помилку із самого початку, обмеживши українців, тому що це могло бути розцінено як ескалація", - сказав литовський міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс.

Зазначимо, Естонія, Литва і Латвія не передавали Україні далекобійної зброї.

Як заявляла міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, Україна може використовувати всі засоби для відбиття російської агресії.

"Цілком очевидно, що вони повинні завдавати ударів і всередині Росії, тому, з моєї точки зору, це не повинно бути предметом дискусій, і я сподіваюся, що інші країни, які мають іншу позицію, змінять її", - говорила вона.

Нідерланди передавали Україні самохідні артилерійські установки Caesar, а також перебувають у процесі передачі винищувачів F-16.

Міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі заявила, що Оттава не встановлювала жодних обмежень, коли передавала Україні свою зброю.

"Росія не має "червоних ліній", і тому ми повинні бути впевнені, що коли йдеться про захист України, ми готові допомогти їм і показати, що, незважаючи на те, що відбувається, ми на їхньому боці. І Канада не має жодних умов для постачання зброї в Україну, і тому ми продовжуватимемо працювати з українськими збройними силами", - сказала вона.

Канада, зокрема, передавала Україні свої танки Leopard.

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