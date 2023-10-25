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Росія "хоче" вдарити по Україні космічною ракетою: Данілов розніс окупантів

Андрій Ганчук
25 жовтня 2023, 08:59оновлено 25 жовтня, 09:48
Деградація в країні-агресорі РФ набирає обертів, Києву відомо про плани ворога, сказав секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.
Рогозін, Данилов
Мрії Росії нам давно відомі, нехай спочатку космос опанують - Данілов / Колаж: Главред, фото: соцмережі, РНБО

Україні відомо про "задуми" країни-окупанта Росії завдати удару космічною ракетою, проте мова йде лише про мрії, оскільки Москва не може оволодіти технологіями в космічній сфері. Деградація в державі набирає обертів. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він прокоментував відомості німецького Bild про те, що в січні минулого року колишній керівник російського Роскосмосу Дмитро Рогозін пропонував Путіну вдарити по великому українському місту космічною ракетою.

"Це відома річ. Це сталося в той період, коли Рогозін, я перепрошую за непарламентське вираження, отримав собі (поранення на фронті, - ред.) в п'яту точку. І ця ситуація нам була давно відома. А ці мрії, що з космосу сюди запускати ракети на наше якесь велике місто - вони нехай спочатку космос опанують", — зазначив Данілов.

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Також Олексій Данілов підкреслив, що насправді Росія не здатна працювати над розвитком своєї космічної програми, а "деградаційні процеси" на території держави набирають оборони.

"Плани" Росії вдарити по Україні космічною ракетою

Німецьке видання Bild 24 жовтня опублікувало інформацію, згідно з якою Путіну запропонували вдарити по Україні космічною ракетою. Зокрема, журналісти опублікували фрагмент запису розмови на той момент глави Роскомосу Дмитро Рогозіна з генеральним директором ракетно-космічного центру Прогрес Дмитром Барановим, в якому вони обговорювали можливість нанесення такого удару.

Згідно з даними журналістів, 16 січня 2022 року план було доведено до директора Кремля Володимира Путіна, проте як він відреагував – невідомо.

У ГУР потролили Рогозіна, коментуючи інформацію про те, що він пропонував вдарити по Україні космічною ракетою. У військовій розвідці не підтвердили, але і не спростували факт подібної ініціативи з боку Рогозіна, але відзначили, що російський політик навряд чи є компетентним у космічній сфері.

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РНБО Роскосмос Дмитро Рогозін Олексій Данілов війна Росії та України
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