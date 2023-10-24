"Мавпа з гранатою": в ГУР потролили Рогозіна та заявили про низький запас ракет у РФ

Представник розвідки підкреслив, що окупанти зараз не можуть випускати по Україні 100 ракет за одну атаку.

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В ГУР потролили Рогозіна та заявили про низький запас ракет у РФ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

У Головному управлінні розвідки порівняли колишнього главу "Роскосмосу" Дмитра Рогозіна з мавпою з гранатою після того, як він, ймовірно, запропонував вдарити по Україні космічною ракетою. Відповідну заяву зробив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

"Раніше говорили про мавпу з гранатою, а зараз – про Рогозіна з ракетою", - заявив Юсов.

Представник української розвідки не став підтверджувати або спростовувати факт такої пропозиції з боку Рогозіна, але припустив, що ця розмова могла дійсно відбутися.

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Юсов підкреслив, що Рогозін – "російський нацист, схиблений на імперських ідеях, який дуже далекий від космічної галузі".

"Колись ракети запускали для наукового прогресу, щоб підкорювати космос, а сьогодні ці люди можуть обговорювати, як використовувати цю спадщину як лом, який має вбивати цивільне населення", - зауважив він.

Також представник ГУР підкреслив, що окупанти зараз не можуть випускати по Україні 100 ракет за одну атаку.

"Тих запасів ракетних озброєнь, які росіяни мали до 24 лютого 2022 року, у них немає. Ми бачили, коли вони могли виробляти 100 і більше ракет за один удар. Зараз давно цього не спостерігається. І разом з тим, ми проговорюємо, що ризики залишаються. Це означає, що країна готується", - зазначив Юсов.

Путіну запропонували вдарити по Україні космічною ракетою

Нещодавно німецьке видання Bild повідомило, що колишній глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін пропонував диктатору Володимиру Путіну завдати удару по великому українському місту за допомогою космічної ракети. Така пропозиція обговорювалася на початку січня 2023 року.

Зауважимо, що раніше Рогозін зварганив дикий фейк про атаку ЗСУ. За словами Дмитра Рогозіна, ночами "еротичним голосом" російських військових закликають здатися.

Нагадаємо, що росіяни не припинили атакувати Україну дронами та ракетами. Проте у ракетних атаках країни-агресора Росії зразка 2022 і 2023 років є відмінності, оскільки тепер Сили оборони б'ють по об'єктах, які мають відношення до виробництва високоточної зброї РФ.

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