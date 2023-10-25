Ракети на $150 млн: США оголосять новий пакет допомоги Україні - ЗМІ

Оголошення нового пакета допомоги очікується вже найближчим часом.

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США оголосить новий пакет допомоги Україні / Колаж: Главред, фото: 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого, Офіс президента

Україна може отримати від США новий пакет допомоги на суму 150 мільйонів доларів. Його оголошення очікується вже в середу, 25 жовтня. Про це заявили американські посадовці, повідомляє Голос Америки.

Як зазначається, США можуть виділити додатково гроші на військову допомогу в рамках чергового пакету.

Очікується, що Вашингтон передасть Україні:

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додаткові ракет GMLRS для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS),

боєприпаси для національної вдосконаленої зенітно-ракетної системи (NASAMS),

протитанкові ракети TOW,

ракети AIM-9 Sidewinder,

155-мм снаряди.

Повідомляється, що ця зброя може бути перенаправлена Україні із запасів США.

Допомога Україні та Ізраїлю від США

17 жовтня повідомлялося про те, що Байден планує попросити у Конгресу $100 млрд для України та Ізраїлю. Тоді з'явилась версія про те, що гроші будуть виділені в рамках спільного пакету допомоги Україні та Ізраїлю, щоб добитись схвалення ініціативи з боку "республіканців".

19 жовтня Байден виступив зі зверненням і заявив, що Ізраїлю потрібна допомогти в боротьбі з ХАМАС, а Україні – для відбиття військового нападу агресора Росії.

20 жовтня Байден запросив у Конгресу 61 мільярд доларів для України в рамках широкого пакету допомоги на 106 мільярдів доларів. З цих грошей більшу частину отримала б Україна, а Ізраїль - 14,3 мільярда доларів.

Згодом стало відомо про те, що у США блокують пакет допомоги Україні та Ізраїлю. Сенат Штатів може заблокувати пакет допомоги Києву та Єрусалиму через розбіжності в лавах сенаторів-"республіканців", пишуть американські журналісти.

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