Ракети на $150 млн: США оголосять новий пакет допомоги Україні - ЗМІ

Україна може отримати від США новий пакет допомоги на суму 150 мільйонів доларів. Його оголошення очікується вже в середу, 25 жовтня. Про це заявили американські посадовці, повідомляє Голос Америки.
Як зазначається, США можуть виділити додатково гроші на військову допомогу в рамках чергового пакету.
Очікується, що Вашингтон передасть Україні:
- додаткові ракет GMLRS для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS),
- боєприпаси для національної вдосконаленої зенітно-ракетної системи (NASAMS),
- протитанкові ракети TOW,
- ракети AIM-9 Sidewinder,
- 155-мм снаряди.
Повідомляється, що ця зброя може бути перенаправлена Україні із запасів США.
Допомога Україні та Ізраїлю від США
17 жовтня повідомлялося про те, що Байден планує попросити у Конгресу $100 млрд для України та Ізраїлю. Тоді з'явилась версія про те, що гроші будуть виділені в рамках спільного пакету допомоги Україні та Ізраїлю, щоб добитись схвалення ініціативи з боку "республіканців".
19 жовтня Байден виступив зі зверненням і заявив, що Ізраїлю потрібна допомогти в боротьбі з ХАМАС, а Україні – для відбиття військового нападу агресора Росії.
20 жовтня Байден запросив у Конгресу 61 мільярд доларів для України в рамках широкого пакету допомоги на 106 мільярдів доларів. З цих грошей більшу частину отримала б Україна, а Ізраїль - 14,3 мільярда доларів.
Згодом стало відомо про те, що у США блокують пакет допомоги Україні та Ізраїлю. Сенат Штатів може заблокувати пакет допомоги Києву та Єрусалиму через розбіжності в лавах сенаторів-"республіканців", пишуть американські журналісти.
Інші новини:
- ЗСУ вибивають артилерію військ РФ: ворог зазнав найбільших за всю війну втрат
- Окупанти тікають з позицій: в ЗСУ повідомили про зміну фронту під Авдіївкою
- "Згоріли на роботі" : 11 десантників РФ розлетілися після підриву МТ-ЛБ на міні ЗСУ