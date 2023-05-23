Удар у будь-який момент: у ЗСУ назвали, звідки може бути нова ракетна атака РФ

Окупанти підшукують "ключі" до слабких місць нашої ППО, пояснила Наталія Гуменюк.

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Існує загроза ракетного удару з моря, попередила Наталія Гуменюк / Міноборони РФ, скріншот

Російські окупанти можуть готувати новий ракетний удар по Україні, заявила керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

Вона підкреслила, що ворог продовжує шукати слабкі місця ППО України. В ефірі інформаційного телемарафону представник Сил оборони півдня України нагадала про те, що під час ракетної атаки ворог намагається активізувати ракетоносії, виводити їх в район здійснення пусків.

"Цього разу були маневри, але залучення не було. Цілком ймовірно, що вони роблять такі паузи в нічних атаках, щоб приспати пильність наших захисників. Десь намагаються підшукати "ключі" до слабких місць нашої ППО. Поки ракетна загроза висока, але не критична", - розповіла вона.

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За її словами, окупанти останнім часом намагаються випробовувати різні напрямки, щоб переконатися, на якому з цих напрямків системи протиповітряної оборони України можуть бути якісь прогалини.

Загроза удару з акваторії Чорного моря

На бойовому чергуванні в Чорному морі знаходиться 1 ракетоносій, який продовжує чергування з минулої доби. Він несе на собі 8 "Калібрів".

"Удар з моря може в будь-який момент. Особливо коли ракетоносій перебуває на чергуванні. Крім того, ворог вже випробовував тактику, коли виводив додаткові ракетоносії прямо під час активності тактичної або стратегічної авіації. Це досить швидкий процес, але все ж 2-3 години як правило, потрібно, щоб зайняти цю позицію. Тому ми постійно оновлюємо інформацію про наявність ракетоносіїв у Чорному морі", - додала Гуменюк.

Нагадаємо, в ніч на понеділок, 22 травня, по всій території України оголошували повітряну тривогу. Загроза повітряної атаки з боку російських окупантів була в більшості областей України, крім західних.

У Дніпрі вночі гриміли вибухи. За інформацією ЗМІ, їх було не менше 40.

Пізніше стало відомо, що 22 травня російські окупанти атакували з повітря Дніпропетровську область. Захисники українського неба збили 15 безпілотників і чотири крилаті ракети. Але, на жаль, є і "прильоти", зафіксовані руйнування, постраждали 8 осіб.

Як повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак, у Дніпровському районі через ракетний удар поранено 27-річного чоловіка. Він знаходиться в лікарні в стані середньої тяжкості.

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