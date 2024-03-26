Удар РФ по ДніпроГЕС: експерт оцінив ризик руйнування греблі

Гребля була побудована за радянських часів та може витримати не лыше влучання керованої авіаційної ракети.

https://glavred.net/ukraine/udar-rf-po-dneproges-ekspert-ocenil-risk-razrusheniya-plotiny-10553042.html Посилання скопійоване

Влучань ракет у греблю ДніпроГЕС не було / Колаж: Главред, фото: t.me/kazansky

Після ракетного удару російських окупантів вранці 22 березня немає загрози руйнування греблі ДніпроГЕС. Про це заявив в інтерв'ю Главреду експерт із державної політики в паливно-енергетичному комплексі Геннадій Рябцев.

За його словами, влучань у греблю ДніпроГЕС не було - було влучання в тролейбус, який нею курсував.

"Тому гребля ціла, а, відповідно, жодної загрози її руйнування немає", - сказав він. відео дня

Рябцев додав, що гребля була побудована за радянських часів і може витримати не лише влучання керованої авіаційної ракети.

"Щоб її зруйнувати, потрібна або злочинна недбалість, як це було на Каховській ГЕС, або теракт, але він навряд чи може статися, оскільки охорону цього об'єкта було посилено через вторгнення", - пояснив експерт.

Чи є загроза для Запорізької АЕС

Щодо Запорізької АЕС, то вкотре було виведено з ладу Придніпровську високовольтну лінію електропередач, бо пошкоджено трансформаторне обладнання.

"І тому ЗАЕС знову без постачання електричної енергії по основній лінії електропередач. Але там є постачання і по інших лініях електропередач, плюс резерви дизельного палива, які там також є. Тому це чергове переривання постачань електроенергії якоїсь ядерної небезпеки не становить, оскільки там усі реактори в режимі зупинки: лише один працює в режимі гарячої зупинки, а решта в режимі холодної зупинки", - розповів Рябцев.

За його словами, ядерної небезпеки зараз немає, якихось інцидентів по цій лінії не передбачається.

"Крім того, все на ЗАЕС побудовано так, щоб убезпечити її від будь-яких проблем. Навіть якщо щось там буде проривати, її не змиє", - резюмував Рябцев.

Ракетний удар по Україні 22 березня

Усі подробиці ракетного удару по Україні 22 березня читайте в матеріалі: РФ б'є ракетами по Україні, вибухи - у Харкові, Дніпрі, Запоріжжі: що відомо.

Під удар російських ракет потрапила і ДніпроГЕС. В Укргідроенерго повідомили, що на станції спалахнула пожежа. Загрози прориву немає.

Представник Офісу генпрокурора Юрій Білоусов заявив, що в ДніпроГЕС влучило 8 ракет російських окупантів.

Генеральний директор ПрАТ Укргідроенерго Ігор Сирота зазначив, що станцію швидко відновити не вдасться.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред