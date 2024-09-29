УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Удар по Запоріжжю й обстріл залізниці: збільшилась кількість поранених

Яна Ставська
29 вересня 2024, 11:38
191
Російські окупанти, зокрема, цілились по залізничній станції "Запоріжжя-1".
Удар по Запоріжжю й обстріл залізниці: збільшилась кількість поранених
РФ обстріляла Запоріжжя КАБами / Колаж Главреда. Фото: ДСНС, Запорізька ОВА

Унаслідок удару окупантів по цивільних обʼєктах Запоріжжя вранці, 29 вересня, кількість поранених зросла до 13 людей.

Як повідомив голова ОВА Іван Федоров, станом на 11:00 ранку відомо про 13 постраждалих, серед них — 17-річний хлопець.

Тим часом Укрзалізниця звітує про обстріл росіянами станції "Запоріжжя-1" — пошкоджено будівлю вокзалу та вікна в поїзді № 40 Запоріжжя - Солотвино.

відео дня

"Постраждалих серед пасажирів та залізничників за попередніми даними немає", — ідеться у повідомленні.

  • Удар по Запоріжжю 29 вересня
    Удар по Запоріжжю 29 вересня Фото: Запорізька ОВА, ДСНС
  • Удар по Запоріжжю 29 вересня
    Удар по Запоріжжю 29 вересня Фото: Запорізька ОВА, ДСНС
  • Удар по Запоріжжю 29 вересня
    Удар по Запоріжжю 29 вересня Фото: Запорізька ОВА, ДСНС
  • Удар по Запоріжжю 29 вересня
    Удар по Запоріжжю 29 вересня Фото: Запорізька ОВА, ДСНС
  • Удар по Запоріжжю 29 вересня
    Удар по Запоріжжю 29 вересня Фото: Запорізька ОВА, ДСНС
  • Удар по Запоріжжю 29 вересня
    Удар по Запоріжжю 29 вересня Фото: Запорізька ОВА, ДСНС
  • Удар по Запоріжжю 29 вересня
    Удар по Запоріжжю 29 вересня Фото: Запорізька ОВА, ДСНС
  • Удар по Запоріжжю 29 вересня
    Удар по Запоріжжю 29 вересня Фото: Запорізька ОВА, ДСНС
  • Удар по Запоріжжю 29 вересня
    Удар по Запоріжжю 29 вересня Фото: Запорізька ОВА, ДСНС
  • Удар по Запоріжжю 29 вересня
    Удар по Запоріжжю 29 вересня Фото: Запорізька ОВА, ДСНС
  • Удар по Запоріжжю 29 вересня
    Удар по Запоріжжю 29 вересня Фото: Запорізька ОВА, ДСНС

Удар РФ по Україні - вибухи сьогодні

Як писав Главред, російські загарбники в ніч проти 29 вересня обстріляли Запоріжжя керованими авіаційними бомбами. Війська РФ поцілили по житловій забудові, зруйновано багатоповерхівку та приватні будинки.

Всього Росія вночі 29 вересня випустила по Україні понад два десятки дронів-камікадзе. Протиповітряна оборона працювала у чотирьох областях. Райони пусків: Єйськ, Курськ та мис Чауда в окупованому Криму.

Удар по Запоріжжю й обстріл залізниці: збільшилась кількість поранених
КАБ - характеристики / Інфографіка: Главред

Удари Росії по Україні та відключення світла

З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС.

Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей.

Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км.

Наразі, через брак снарядів до ППО, Росія вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини Запоріжжя Запорізька область вибух війна Росії та України ракетний удар атака дронів
Реклама

Головне за день

Майже 900 авіабомб за тиждень: Зеленський відповів на російський терор

Майже 900 авіабомб за тиждень: Зеленський відповів на російський терор

13:29 Україна
Депутат про дозвіл США на удари вглиб РФ: рішення вже було, але щось сталось

Депутат про дозвіл США на удари вглиб РФ: рішення вже було, але щось сталось

12:55 Україна
Сирський зібрав "секретну" нараду і назвав ключові завдання ЗСУ: що відомо

Сирський зібрав "секретну" нараду і назвав ключові завдання ЗСУ: що відомо

12:50 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Відома українська співачка виходить заміж 9718

Відома українська співачка виходить заміж

Змушували почуватися фекаліями: екс-співробітники Меган і Гаррі розповіли, як працювати із зірковою парою 9458

Змушували почуватися фекаліями: екс-співробітники Меган і Гаррі розповіли, як працювати із зірковою парою

Україну атакує сильний шторм: налетить вітер, дощ і різке похолодання 8016

Україну атакує сильний шторм: налетить вітер, дощ і різке похолодання

Трусити буде мінімум 8 днів: в Україні сильно затягується магнітна буря 7456

"Трусити" буде мінімум 8 днів: в Україні сильно затягується магнітна буря

Останні новини

13:46

"Його відпускають": мати Зінченка про несподівані деталі справи про вбивство Фаріон

13:29

Майже 900 авіабомб за тиждень: Зеленський відповів на російський терорВідео

12:55

Депутат про дозвіл США на удари вглиб РФ: рішення вже було, але щось сталось

12:50

Сирський зібрав "секретну" нараду і назвав ключові завдання ЗСУ: що відомо

12:50

"Він - художник": легендарний Френсіс Коппола висловився про Володимира Зеленського

Україну накриє різке похолодання: синоптик Птуха здивувала прогнозомУкраїну накриє різке похолодання: синоптик Птуха здивувала прогнозом
12:10

РФ не змогла зупинити ЗСУ на Курщині: ключовий фактор зіграв проти неї - Forbes

11:55

Жінка показала геніальний метод, як відмити скляну плиту: потрібно лише 2 інгредієнтиВідео

11:38

Удар по Запоріжжю й обстріл залізниці: збільшилась кількість пораненихФото

11:36

Китайський гороскоп на завтра 30 вересня: Кроликам - образи, Козлам - плітки

Реклама
11:34

Зеленський відповів на вимогу Джонсона щодо звільнення посла України у США

11:19

Бої на Донбасі: чи може РФ ввести ліміти на боєприпаси після ударів по складахВідео

10:51

У Трампа несподівано накинулися на Зеленського після його візиту до США

10:35

Як насправді потрібно їсти яблука: чому варто їсти плодоніжку та насіння

10:34

Безпілотники атакували склад РФ: там зберігали іранську балістику - ЦПДВідео

10:00

Безбар’єрність від Auchan Україна: "85 співробітників з порушенням слуху працюють в компанії" новини компанії

09:48

У МЗС дорікнули Швейцарії за підтримку "мирного плану" Китаю і Бразилії

09:34

РФ випустила по Україні понад два десятки дронів: скільки вдалось збити ППО

08:44

"Капітулянти": у Зеленського жорстко рознесли китайсько-бразильський "мирний план"

08:42

"Гучна" ніч в РФ: безпілотники атакували кілька областей – що відомоВідео

08:16

Церковне свято 30 вересня: що заборонено робити на святителя Михаїла

Реклама
07:30

Росіяни поцілили по житловій забудові в Запоріжжі: під завалами можуть бути люди

06:29

Насправді нам не потрібна ніяка угода з РФПогляд

05:50

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 8 секунд знайти змію

04:52

Гороскоп на завтра 30 вересня: Стрільцям - весь світ біля ніг, Козерогам - рекордна удача

04:03

Перемога України у війні: ізраїльський військовий експерт назвав головну умовуВідео

03:04

Гороскоп на жовтень 2024 для Раків: трансформація в житті та хороші новини

02:37

Пропаганда РФ в паніці: окупанти перекидають нові сили на Курщину, але дедлайни "горять"

02:03

"Трусити" буде мінімум 8 днів: в Україні сильно затягується магнітна буря

01:00

Шанс видихнути з полегшенням: Росс про знаки, для яких жовтень стресу не принесе

28 вересня, субота
23:54

Трамп "дуже прямо" пообіцяв, що підтримуватиме Україну у війні з РФ - Зеленський

23:13

"Влучно скосили": РФ вдарила по власних солдатах, які здавалися в полон ЗСУВідео

22:31

Скандал на Львівщині: главу навчального центру звинуватили в насильстві над дітьми

22:09

"Ядерний батіг - величезна загроза": експерт сказав, чи здатна РФ застосувати "ядерку"Відео

21:34

Солістка гурту KAZKA опинилася під крапельницями

21:23

Сирський назвав "найгарячіші" напрямки на фронті та розкрив головну мету ЗСУ

20:26

На залізничному мосту в РФ пролунав потужний вибух: рух поїздів зупинили - ЗМІВідео

20:24

Дозвіл на удари по РФ і план перемоги України: в ОП зробили важливу заяву

19:36

Україну атакує сильний шторм: налетить вітер, дощ і різке похолодання

19:30

Троянди зацвітуть пишно, як ніколи: що обов'язково потрібно зробити у жовтніВідео

19:24

Передача Україні ракет Taurus: у Берліні висловилися щодо ударів по РФ

Реклама
19:07

Путін реально розглядає можливість ядерного удару, але є нюанс - Розумний

18:38

В Україні воює 90​% військ Путіна: адмірал НАТО зробив заяву про війну з РФ

17:57

РФ атакує Харківщину бомбами та дронами: серед загиблих – суддя Верховного Суду

17:44

РФ стягнула до Вугледара 30 тисяч "штиків": експерт розкрив серйозну загрозу для містаФото

17:24

У НАТО відповіли на ядерний шантаж Путіна і назвали головний провал РФ

16:49

Головний стовп режиму Путіна: названо причину, чому його не можуть повалитиВідео

16:36

Вугледар затиснули з двох сторін: під містом зібрали 15 тисяч окупантів - Попович

16:26

Ізраїль обезголовив "Хезболлу": ліквідований лідер угруповання Насралла

16:14

У Путіна велика проблема: ЗСУ перерізали логістику ворога - адмірал НАТО

15:48

Змушували почуватися фекаліями: екс-співробітники Меган і Гаррі розповіли, як працювати із зірковою парою

^
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Цікаве
Усе про шоу-бізнесТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомГоловоломки
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Війна з Росією
Росія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривог
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти