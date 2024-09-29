Удар по Запоріжжю й обстріл залізниці: збільшилась кількість поранених

Російські окупанти, зокрема, цілились по залізничній станції "Запоріжжя-1".

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РФ обстріляла Запоріжжя КАБами / Колаж Главреда. Фото: ДСНС, Запорізька ОВА

Унаслідок удару окупантів по цивільних обʼєктах Запоріжжя вранці, 29 вересня, кількість поранених зросла до 13 людей.

Як повідомив голова ОВА Іван Федоров, станом на 11:00 ранку відомо про 13 постраждалих, серед них — 17-річний хлопець.

Тим часом Укрзалізниця звітує про обстріл росіянами станції "Запоріжжя-1" — пошкоджено будівлю вокзалу та вікна в поїзді № 40 Запоріжжя - Солотвино.

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"Постраждалих серед пасажирів та залізничників за попередніми даними немає", — ідеться у повідомленні.

Удар РФ по Україні - вибухи сьогодні

Як писав Главред, російські загарбники в ніч проти 29 вересня обстріляли Запоріжжя керованими авіаційними бомбами. Війська РФ поцілили по житловій забудові, зруйновано багатоповерхівку та приватні будинки.

Всього Росія вночі 29 вересня випустила по Україні понад два десятки дронів-камікадзе. Протиповітряна оборона працювала у чотирьох областях. Райони пусків: Єйськ, Курськ та мис Чауда в окупованому Криму.

КАБ - характеристики / Інфографіка: Главред

Удари Росії по Україні та відключення світла З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС. Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей. Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км. Наразі, через брак снарядів до ППО, Росія вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.

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