Росіяни поцілили по житловій забудові в Запоріжжі: під завалами можуть бути люди

Росіяни нанесли по Запоріжжю понад 10 ударів.

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Удар по Запоріжжі / колаж: Главред, фото: Іван Федоров

Російські загарбники в ніч проти 29 вересня обстріляли Запоріжжя керованими авіаційними бомбами. Про це повідомив глава Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, росіяни масовано атакують Запоріжжя. Поцілили по житловій забудові. Зруйнована багатоповерхівка та приватні будинки.

"Понад 10 ударів нанесли росіяни по Запоріжжю. Здійнялося кілька пожеж. Частково зруйновано багатоквартирний будинок. Попередньо, п'ятеро поранених. Усі деталі уточнюються. Під завалами можуть бути люди", - наголосив він. відео дня

Хто такий Іван Федоров З 2020 - Мелітопольський міський голова. У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії місто Мелітополь було окуповано. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі жителів міста вийшли на протест із вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ. У лютому 2024 р. указом президента України призначений головою Запорізької ОВА.

КАБ / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, 28 вересня окупаційні війська агресора Росії завдали авіаударів по об'єкту охорони здоров'я в Сумах. Ворог застосував безпілотники типу "Шахед".

У Сумській міській лікарні під час атаки перебували 38 співробітників і 86 пацієнтів, розповіли в обласній прокуратурі. 15 пацієнтів лікарні - маломобільні.

В той же час, президент вкотре звернувся і до іноземних лідерів, після атаки на Суми. Він наголосив, що Росія вкотре показала, що воює насправді з цивільним населенням та об'єктами, тому єдиний спосіб досягти миру - примусити до нього РФ силою.

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