Удар по ухильникам: в Україні створять електронний реєстр призовників-Міністр оборони

Новий керівник Міноборони Рустем Умеров впевнений, що цифровізація діяльності військово-лікарських комісій виключить будь-які корупційні ризики.

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Міністр оборони впевнений, що завдяки цифровізації зникнуть зловживання / колаж Главред, фото УНІАН

Керівництво Міністерства оборони планує впровадити електронний військовий квиток в Україні і зробити всі процеси роботи ТЦК електронними. Про це сказав новий міністр оборони України Рустем Умеров, повідомив портал ТСН.

За словами чиновника, незабаром планується запустити цифровий реєстр призовників. Умеров стверджує, що військово-лікарські комісії в нинішньому вигляді застаріли і потрібно якомога швидше переходити до цифрової епохи і максимально оцифрувати всі можливі процеси.

Міністр оборони впевнений, що завдяки цифровізації роботи військово-лікарських комісій буде неможливо зловживати владою або вживати корупційні дії.

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"Ми повинні цифровізувати все, що можливо. Вся інформація про наших воїнів повинна бути в електронному вигляді: електронні військові документи, робота ВЛК і лікарень, електронний журнал і звіти для військових", ‒ підсумував він.

Мобілізація в Україні

Як повідомляв Главред, в Україні розширили перелік військовозобов'язаних, які зможуть отримати відстрочку. Змінено критерії визначення критично важливих підприємств та працівників, яких можна забронювати та надати їм відстрочку від мобілізації.

Також раніше повідомлялося, що Раді пропонують дозволити чоловікам відмовлятися від мобілізації. Нардеп пропонує мобілізувати тільки "мотивованих патріотів", а громадян, які не бажають воювати – залучати до роботи на економіку.

Водночас президент України Володимир Зеленський нещодавно заговорив про посилення мобілізації. Військове командування просить, щоб їм надали можливість мобілізувати більше людей. Однак Зеленський зазначив, що про це поки рано говорити.

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