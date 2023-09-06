Рада дала "зелене світло" призначенню Умєрова міністром оборони

Призначення Рустема Умєрова міністром оборони підтримали 338 народних обранців.

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Рада підтримала призначення Рустема Умерова міністром оборони / Колаж: Главред, Фото: Міноборони, скріншот

Верховна Рада України підтримала пропозицію президента Володимира Зеленського про призначення Рустема Умєрова на посаду міністра оборони на пленарному засіданні в середу, 6 вересня.

За відповідне рішення віддали свої голоси 338 народних обранців, які брали участь у засіданні.

Зазначимо, що перед призначенням Умєров виступив перед народними депутатами.

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Рада підтримала призначення нового міністра оборони / скріншот

А напередодні парламентський Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав призначення Рустема Умєрова на посаду міністра оборони України.

Хто такий Рустем Умєров Рустем Енверович Умєров – український політичний діяч, підприємець, інвестор і меценат кримськотатарського походження. Народний депутат України IX скликання (2019–2022). Голова Фонду державного майна України з 7 вересня 2022 року. Делегат Курултаю кримськотатарського народу і радник лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. До призначення керівником ФДМУ, був заступником Керівника Постійної делегації до Парламентської Асамблеї Ради Європи. Із грудня 2020 року був співголовою депутатського об'єднання "Кримська платформа" у Верховній Раді. Ініціатор законопроєкту по скасуванню вільної економічної зони "Крим". У серпні 2021 року Указом Президента України Володимира Зеленського нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня, пише Вікіпедія.

Зміна міністра оборони

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що внесе до парламенту кандидатуру Рустема Умєрова на пост міністра оборони. Вранці 4 вересня Міністр оборони Олексій Резніков подав до парламенту заяву про відставку із займаної посади, а Умеров у свою чергу – заяву про відставку з посади Голови Фонду держмайна України (ФДМ).

На пленарному засіданні 5 вересня Рада підтримала відставку Резнікова з посади міністра оборони України та звільнення Умерова із займаної ним посади керівника ФДМ, який він очолював з вересня 2022 року. У той же день президент України Володимир Зеленський вніс до Ради подання про призначення Умєрова на посаду міністра оборони.

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