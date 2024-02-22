Удар по полігону на Херсонщині: ЗСУ знищили десятки окупантів

В результаті атаки ліквідовано близько 60 солдатів путінської армії. За допомогою якого озброєння було завдано удару, Наталія Гуменюк не розповіла.

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ЗСУ точно вдарили по полігону в Херсонській області / Колаж: Главред, фото: 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського, скріншот

У Збройних силах України підтвердили успішний удар по полігону російських окупантів на лівому березі Херсонської області. Як повідомила представник Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, були знищені близько 60 солдатів путінської армії.

"Вся ця профанація з постановкою прапора і втечею звідти була феєрично завершена тим, як вчора відпрацювали по одному з полігонів, де власне і готують відповідні штурмові групи", - сказала Гуменюк в ефірі Київ24.

За її словами, в результаті атаки ліквідовано десятки російських окупантів.

відео дня

За допомогою якого озброєння було завдано удару, Гуменюк не розповіла. Вона лише підкреслила, що Сили оборони "використовують всю наявну зброю і міць".

"Робота була проведена досить результативно, як щонайменше 60 загарбників точно вже більше не повернуться на бойові позиції, а решту даних ми ще дорозвідуємо", — додала вона.

Тим часом в Силах оборони півдня України також підтвердили удар по полігону в Херсонській області й показали відео.

Повідомляється, що керівництво угруповання російських окупаційних військ "Дніпро" прибуло на полігон, щоб "подивитися, як будуть "зачищати" Кринки".

"Приєдналися до феєричного шоу. Ми ж попереджали: горіти вам в пекельному вогні ... Сказано - зроблено!",- йдеться у повідомленні Сил оборони півдня.

Дивіться відео - ЗСУ завдали потужного удару по окупантах на лівому березі Херсонщини:

Зазначимо, раніше проект DeepState повідомив по удару українських артилеристів по скупченню ворога біля Подо-Калинівки. Згідно з даними, які публікували в мережі, під удар потрапили військові армії РФ з 328 ДШП, 810 ОБрМП і 81 САП.

Удар ЗСУ по полігону в Трудовському

Як повідомляв Главред, 20 лютого по полігону противника в Трудовському Волноваського району прилетіли касетні боєприпаси - в той час на території було вишикувалися російські окупанти спеціально під приїзд генерала.

Російські Telegram-канали писали, що "задвухсотилося" понад 100 ворожих солдатів. Як стверджують пропагандистські ресурси, за "остаточними даними" ліквідовано 103 особи, ще понад 40 числяться як "трьохсоті".

"Воєнкори" звинувачують у всьому командира 29-го армійського корпусу генерал-майора Олега Моїсеєва.

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