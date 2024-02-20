'Касетки' ЗСУ 'розірвали' полігон окупантів під час шикування: понад 60 'двохсотих'

"Воєнкори" звинувачують у всьому командира 29-го армійського корпусу.

https://glavred.net/ukraine/kassetki-vsu-razorvali-poligon-okkupantov-vo-vremya-postroyki-bolshe-60-dvuhsotyh-10543514.html Посилання скопійоване

ЗСУ потужно вдарили по окупантах у Трудівському \ Колаж Главреда. Фото: Телеграм Дениса Казанського, "тринадцятий", Стратком ВСУ

По полігону противника в Трудівському Волноваського району 20 лютого прилетіли касетні боєприпаси - у той час на території було організовано шикування російських окупантів спеціально під приїзд генерала, підтверджують кремлівські "воєнкори".

За повідомленням "воєнкора" РФ Єгора Гузенка ("Тринадцятий"), в результаті удару "задвохсотилося" 65 окупантів. Однак це не остаточні дані - цифри можуть бути набагато вищими, пише пропагандист.

"Воєнкори" звинувачують у всьому командира 29-го армійського корпусу генерал-майора Олега Моїсеєва.

відео дня

"Нещодавно, про "прекрасного" командарма Моїсеєва навіть Соловйов зняв репортаж, впевнений, що новоспечений "Герой "ДНР" зараз буде захищати свого "фронтового" друга, але факт залишиться фактом. Він влаштував це шикування, він погубив хлопців", - йдеться в пості Гузенка.

/ Скріншот Дениса Казанського

Раніше Главред писав, що в госпіталі окупованого Севастополя від отриманих на війні проти України поранень "задвохсотився" російський полковник, командувач 61-ї окремої бригадою морської піхоти Північного флоту Магомедалі Магомеджанов.

Напередодні бійці ЗСУ уразили ворожий військовий літак. Його пілот, не думаючи про людей, направив машину не в поля і ліси, а в населені пункти Антрацитівської громади на окупованій частині Луганської області.

Крім того, російські окупанти провалили перший великий наступ на Запорізькому напрямку. Сили противника нарвалися на удар у відповідь ЗСУ. Захисники знищили до двох десятків військової техніки ворога та ліквідували близько 70 загарбників.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.