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"Касетки" ЗСУ "розірвали" полігон окупантів під час шикування: понад 60 "двохсотих"

Яна Ставська
20 лютого 2024, 22:27
"Воєнкори" звинувачують у всьому командира 29-го армійського корпусу.
'Касетки' ЗСУ 'розірвали' полігон окупантів під час шикування: понад 60 'двохсотих'
ЗСУ потужно вдарили по окупантах у Трудівському \ Колаж Главреда. Фото: Телеграм Дениса Казанського, "тринадцятий", Стратком ВСУ

По полігону противника в Трудівському Волноваського району 20 лютого прилетіли касетні боєприпаси - у той час на території було організовано шикування російських окупантів спеціально під приїзд генерала, підтверджують кремлівські "воєнкори".

За повідомленням "воєнкора" РФ Єгора Гузенка ("Тринадцятий"), в результаті удару "задвохсотилося" 65 окупантів. Однак це не остаточні дані - цифри можуть бути набагато вищими, пише пропагандист.

"Воєнкори" звинувачують у всьому командира 29-го армійського корпусу генерал-майора Олега Моїсеєва.

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"Нещодавно, про "прекрасного" командарма Моїсеєва навіть Соловйов зняв репортаж, впевнений, що новоспечений "Герой "ДНР" зараз буде захищати свого "фронтового" друга, але факт залишиться фактом. Він влаштував це шикування, він погубив хлопців", - йдеться в пості Гузенка.

'Касетки' ЗСУ 'розірвали' полігон окупантів під час шикування: понад 60 'двохсотих'
/ Скріншот Дениса Казанського

Раніше Главред писав, що в госпіталі окупованого Севастополя від отриманих на війні проти України поранень "задвохсотився" російський полковник, командувач 61-ї окремої бригадою морської піхоти Північного флоту Магомедалі Магомеджанов.

Напередодні бійці ЗСУ уразили ворожий військовий літак. Його пілот, не думаючи про людей, направив машину не в поля і ліси, а в населені пункти Антрацитівської громади на окупованій частині Луганської області.

Крім того, російські окупанти провалили перший великий наступ на Запорізькому напрямку. Сили противника нарвалися на удар у відповідь ЗСУ. Захисники знищили до двох десятків військової техніки ворога та ліквідували близько 70 загарбників.

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війна в Україні війна Росії та України касетні боєприпаси
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