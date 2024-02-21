Втрати набагато вищі: нові подробиці удару ЗСУ по полігону ворога під Волновахою

Російські пропагандисти вважають, що ракети ЗСУ навели їхні ж військові.

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"Воєнкори" звинувачують у всьому командира 29-го армійського корпусу / Колаж Главреда. Фото: Телеграм Дениса Казанського, "тринадцятий", Стратком ВСУ

У результаті вчорашнього удару ВСУ по полігону в Трудівському Волноваського району "задвохсотилось" понад 100 ворожих солдатів. Ці цифри набагато вищі, ніж ті, що були раніше опубліковані у російських провоєнних пабліках.

Як стверджують пропагандистські ресурси, за "остаточними даними" ліквідовано 103 особи, ще понад 40 вважаються "трьохсотими".

"Такі цифри були отримані після того, як на місці трагедії провели роботу експерти. Вони, зокрема, зібрали всі фрагменти тіл "жертв" цього удару",- пише провоєнний наближений до "воєнкорів" РФ Телеграм-канал "Кремлівська табакерка". відео дня

Кремлівські пропагандисти підозрюють, що удар відпрацювали за наведенням когось із російських військових. Стверджується, що силовикам РФ не вдалося знайти трьох військових, які мали б бути на шикуванні.

"Касетки" ЗСУ "розірвали" полігон окупантів під час шикування

По полігону противника в Трудівському Волноваського району 20 лютого прилетіли касетні боєприпаси - у той час на території було організовано шикування російських окупантів спеціально під приїзд генерала.

Попередньо стверджували, що в результаті удару "задвохсотилося" 65 окупантів.

"Воєнкори" звинувачують у всьому командира 29-го армійського корпусу генерал-майора Олега Моїсеєва.

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