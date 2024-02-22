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"Нехай зміцнює їхнє служіння": Путін подарував сумнівний оберіг своїй армії

Єлизавета Бельмас
22 лютого 2024, 10:50
Президент Росії знову відзначився своєю турботою про "героїв" країни і в якості захисту подарував їм талісман.
Путін подарував сумнівний оберіг своєї армії
Путін подарував сумнівний оберіг своєї армії / колаж: Главред, фото: скріншот

21 лютого російський диктатор вручив незвичайний подарунок-оберіг військово-космічним силам Російськоїа Федерації і знову довів своє безсумнівне піклування про армію. Про це повідомив речник Повітряних сил України Юрій Ігнат у Facebook.

Згідно зі словами спікера, Путін здійснив невдалу спробу "захистити" російські літаки...іконою Спаса Нерукотворного. Юрій Ігнат висміяв диктатора і нагадав, що навіть такий оберіг не зміг врятувати від ліквідації ще один російський літак.

"21 лютого кремлівський диктатор вручив військово - космічним силам Росії сучасні засоби захисту від американських керованих ракет", - написав Ігнат.

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Однак, такий вид захисту виявився не зовсім міцним і армії Росії особливо не допоміг.

"Кажуть, дешева копія, через це не працює", - додав речник ПС ЗСУ.

Гнат висміяв Путіна
Гнат висміяв Путіна / скріншот

Російський диктатор - останні новини

Як повідомляв Главред, терористична Росія почала міжнародне полювання на українську зірку OnlyFans після того, як її знімок перед Червоною площею розлютив кремлівських чиновників. За інформацією The Mirror, 24-річна Лоліта Богданова тепер розшукується Російською державою за її фотографію топлес на площі в Москві.

Також, Путін може вже в 2024 році розгорнути ядерну зброю або макет боєголовки в космосі. Москва не планує вибуху орбітальної зброї, але є ризик аварії. Потенційний ядерний вибух здатний торкнутися близько третини всіх супутників і пошкодити системи зв'язку на Землі.

До того ж, ймовірно, Катерина Мізуліна є новою коханкою російського диктатора Володимира Путіна, як повідомляє The Mirror. Стало відомо, що вона дочка російської сенаторки Олени Мізуліної. Катерині 39 років, вона голова Російської Ліги безпечного Інтернету, а її мати затята путіністка, яка пропагує антиукраїнські методички Кремля.

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війна в Україні Володимир Путін Росія
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