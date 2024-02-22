Одна з умов - удари по РФ: на Заході назвали сценарій перемоги України у війні

Силам оборони України на даному етапі війни слід зосередитися на обороні, тому що наразі не вистачає ресурсів для проведення наступальних операцій.

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Україні потрібно завдавати ударів по уразливих місцях окупантів на території Росії - експерт / Колаж: Главред, фото: 53-тя ОМБр, Міноборони РФ

Україна здатна здобути перемогу у війні з агресором Росією, проте для цього наразі потрібно зробити акцент на оборону, відновити боєздатність і наносити удари по російській території там, де ворог найбільш уразливий.

У матеріалі Business Insider йдеться про те, що на даному етапі війни Україні не вистачає можливостей для наступу, тому поки що краще зосередитися на обороні.

На думку старшого наукового співробітника Фонду Карнегі Майкл Кофман, наразі слід зробити ставку на підхід "утримуй, будуй, бий": окопатися і захистити лінію фронту настільки, щоб виснажити російських окупантів. Постійний опір послабить ворожі сили.

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"Утримуючи лінію фронту, Україна могла б "побудувати" свою армію шляхом відновлення, навчання і розширення оборонної промисловості країни, а також підтримки західних партнерів України. Елемент "удару" передбачає нанесення ударів по слабких місцях Росії, щоб знизити її здібності і створити можливості для подальших наступальних операцій України", - пояснив експерт.

Україні потрібно не допустити захоплення Росією територій.

На думку Кофмана, Україна може повернути ініціативу на поле бою в 2025 році і не дати російським окупантам добитися своїх військових "цілей" протягом одного-двох років.

Старший науковий співробітник Центру Генрі Л.Стімсона Емма Ешфорд вважає, що у ЗСУ поки що немає можливостей для проведення наступальних операцій, тому потрібно зробити ставку на оборону, щоб не допустити окупацію Росією більшої кількості територій.

З точки зору Ешфорд, зараз такий підхід може стати більш оптимальним.

"Цей підхід дешевший. Він ефективніший. Він допомагає вирішити проблеми з живою силою, тому що оборона легше для живої сили, ніж наступ. Навіть за відсутності фінансування з боку США це область, в якій європейські держави можуть реально внести свій внесок", - вважає вона.

Також експерти підкреслили, що перемогою може стати продовження існування держави і виживання народу. Можливо, мова піде не про повернення територій, а про створення тривалого миру з РФ із позиції сили.

Війна Росії проти України

Раньше у Пентагоні назвали сценарій, якщо не буде допомоги США - представниця американського військового відомства Сабріна Сінгх сказала, що в такому випадку, Україні доведеться вирішувати, за які міста і населені пункти потрібно боротися.Тоді все залежатиме від того, які у Києва будуть ресурси.

Начальник військової розвідки Кирило Буданов заявив, що Україна може в 2025 році піти в контрнаступ. Проте для цього в 2024 році потрібно продемонструвати здатність відновлювати свої сили і виснажувати російських окупантів.

Крім того, у ГУР оцінили сценарій наступу Росії на Київ, Харків, Чернігів та суми. Заступник начальника відомства Вадим Скібіцький вважає, що у росіян немає ресурсів для таких операцій. Утім, вони намагаються сформувати резерви.

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