Удар по базі РФ в Лисичанську: знищені співробітники ФСБ і командири окупантів

В захопленому Лисичанську в результаті вибуху в будівлі загинули близько сотні окупантів РФ.
В результаті удару по базі російських окупантів в захопленому Лисичанську Луганської області були знищені командири окупаційних військ РФ.
У результаті було зруйновано будівлю, де окупанти облаштували штаб, повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай в Telegram.
За його словами, в окупованому Лисичанську від вибуху в будівлі загинули близько сотні росіян. Більшість загиблих - це керівництво 2 армійського корпусу і орієнтовно 20 представників російської ФСБ.
Як повідомлялося, в результаті вибуху в Лисичанську було зруйновано будівлю СБУ, в якій знаходився штаб окупантів.
Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков говорив, що в Луганській області під час битв за Лисичанськ і Сєвєродонецьк українські військові знищили близько 11 тисяч російських окупантів.
Також повідомлялося, що українські воїни пішли на штурм позицій російських окупантів у селі Іванівка на Херсонщині та вибили їх з населеного пункту. Військовослужбовці з 518-го окремого батальйону спеціального призначення штурмували окупантів 30 Червня. Вже наступного дня до них на підмогу прийшли бійці 60-ї окремої піхотної бригади. ЗСУ заволоділи трофейною технікою окупантів.
Дивіться онлайн новини Донбасу
Інші новини:
- Окупанти закопують своїх поранених живцем: волонтер розповіла моторошну історію очевидця
- "Кістки збирали": ударним дроном знищено ворожий Т-72 та 15 окупантів
- Москва офіційно взяла на себе відповідальність за теракт в порту Одеси