Удар по базі РФ в Лисичанську: знищені співробітники ФСБ і командири окупантів

Удар був нанесений по базі окупантів в Лисичанську / скріншот

В результаті удару по базі російських окупантів в захопленому Лисичанську Луганської області були знищені командири окупаційних військ РФ.

У результаті було зруйновано будівлю, де окупанти облаштували штаб, повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай в Telegram.

За його словами, в окупованому Лисичанську від вибуху в будівлі загинули близько сотні росіян. Більшість загиблих - це керівництво 2 армійського корпусу і орієнтовно 20 представників російської ФСБ.

Як повідомлялося, в результаті вибуху в Лисичанську було зруйновано будівлю СБУ, в якій знаходився штаб окупантів.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков говорив, що в Луганській області під час битв за Лисичанськ і Сєвєродонецьк українські військові знищили близько 11 тисяч російських окупантів.

Також повідомлялося, що українські воїни пішли на штурм позицій російських окупантів у селі Іванівка на Херсонщині та вибили їх з населеного пункту. Військовослужбовці з 518-го окремого батальйону спеціального призначення штурмували окупантів 30 Червня. Вже наступного дня до них на підмогу прийшли бійці 60-ї окремої піхотної бригади. ЗСУ заволоділи трофейною технікою окупантів.

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