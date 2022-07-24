"Кістки збирали": ударним дроном знищено ворожий Т-72 та 15 окупантів

Значні втрати серед загарбників пояснюються тим, що рашисти в танку "дивилися кіно".
Ударом з безпілотного літального апарату захисник України знищили 15 російських окупантів разом з танком Т-72.
Про це розповів один з рашистів у розмові з родичами. Перехоплення публікує Служба безпеки України.
За його словами, значні втрати серед загарбників пояснюються тим, що рашисти в танку "дивилися кіно".
"Мама, сьогодні у нас таке шапіто було! О другій годині ночі 15 "двохсотих". Тому що вони на танку дивилися все кіно", - розповідає окупант.
Він також поскаржився на те, що окупантів, які вижили, змусили "збирати кістки" знищених солдатів РФ.
"Коротше, в башню скинули, (нецензурно, - ред.), дроном! Дроном, мама, дроном, це (нецензурно, - ред.)! Просто підлетіли, скинули боєприпас", - додав рашист.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Донецькій області неподалік від Слов'янська захисники України ліквідували групу російських окупантів.
Українські захисники під Слов'янськом знищили групу солдатів 18-ї кулеметно-артилерійської дивізії ЗС РФ.
читайте такожПід Харковом бійці ЗСУ знищили БТГ "елітної" дивізії РФ
Читайте ще:
- ЗСУ зірвали ворожу розвідку боєм під Слов'янськом: у Генштабі розповіли, що відбувається на фронті
- Дрони зіграють ключову роль у війні України з Росією напередодні битви за Слов'янськ – ВВС
- Щоб підібратися до Слов'янська і Краматорська, РФ буде штурмувати ще 2 міста – розвідка Британії