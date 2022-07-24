Москва офіційно взяла на себе відповідальність за теракт в порту Одеси

РФ завдала ракетного удару по Одеському порту / суспільне

Речник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова підтвердила причетність РФ до обстрілу Одеського порту у суботу, 23 липня.

У своєму Telegram вона уточнила, що окупанти завдали удару по цивільному порту Одеси ракетами Калібр.

Звернемо увагу, що Захарова пише про те, що ракети РФ нібито знищили військовий об'єкт і катер.

Разом з тим українська сторона раніше вже повідомила, що атаці піддався вантажний термінал, де готувалося до відправки зерно на експорт.

Зазначимо, що раніше Росія намагалася скинути з себе відповідальність за спробу зриву експорту українського зерна ракетним ударом по порту в Одесі. Представники РФ цинічно повідомили Туреччині, що нібито "не мають відношення до обстрілу Одеси". Про це заявив Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, повідомляє TRT Haber.

Ракетний удар РФ по Одесі

Нагадаємо, 23 липня російські війська завдали удару по Одеському порту крилатими ракетами типу "Калібр".

Стало відомо про руйнування і пожежу в результаті ворожого обстрілу.

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Підписання угоди про зерновий коридор

Як відомо, 22 липня в Стамбулі підписані угоди про розблокування трьох українських портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Южний" - для вивезення на експорт зерна та іншої сільськогосподарської продукції.

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков і міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі однакові угоди з ООН і Туреччиною.

Контроль за портами "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" повністю залишається за українською стороною.

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