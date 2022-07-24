Окупанти закопують своїх поранених живцем: волонтер розповіла моторошну історію очевидця

Волонтер розповіла моторошну історію з окупації / Генштаб ЗСУ

Російські окупанти закопують живцем своїх поранених, не бажаючи займатися їх лікуванням. Про це говорять очевидці, які стикаються з жорстокістю рашистів.

У своєму Facebook журналіст і волонтер Мирослава Ільтьо розповіла моторошну історію українця, який побував в окупації. Вона уточнила, що історія правдива, тому що про це очевидець розповів правоохоронцям.

З її слів, під час окупації до одного з українських трактористів прийшов російський офіцер і наказав пригнати техніку в поле за селом.

"Змусив рити яму. Незабаром приїхали КамАЗи, які привезли дохлих росіян", - пише Ільтьо.

Як виявилося, у вантажівках серед трупів були і важко поранені "визволителі".

"На їх стогін і плач, крім тракториста, ніхто не звертав уваги. Наказали закопувати. Там живі, - сказав тракторист. Закопуй швидше! - пролунало у відповідь", - переказує вона історію тракориста.

Йому довелося виконати наказ офіцера-рашиста. Після чого тракториста попросили зверху утрамбувати "могилу" колесами.

"Стогони були ще чутні. Утрамбувавши. Коли тракторист вийшов з кабіни, він був заплаканим, російський офіцер підійшов і сказав: "Не реви, Чого ревеш, ти ворогів закопав!", - закінчила розповідь волонтер.

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Війна Росії проти України

Нагадаємо, вранці 24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабну війну проти України.

Президент РФ Володимир Путін заявив про те, що російська армія почала на території України т.зв. "спеціальну військову операцію".

При цьому агресор почав наносити ракетні удари по багатьох районах України. В результаті є численні жертви, а також великі руйнування як житлового фонду, так і промислових підприємств.

Спочатку РФ вторглася на територію України відразу з декількох напрямків, у тому числі з території Білорусі.

Бої проходили на підступах до Києва, Харкова, Чернігова та Сум.

Однак завдяки героїчним зусиллям Збройних сил України, територіальної оборони та простих українців, які допомагають захищати свою землю, на багатьох напрямках ворога вдалося зупинити і навіть відкинути на значну відстань.

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Після втечі окупантів у багатьох районах України почали знаходити братські могили мирних жителів, закатованих і вбитих окупантами. Люди були беззбройні і не чинили опору, у багатьох з них були зв'язані руки.

Невмотивована варварська агресія РФ проти України, а також масове вбивство російськими окупантами мирних жителів стали причиною створення потужного антиросійського міжнародного фронту. Союзники вже надали Україні зброю для захисту від РФ (у тому числі важке озброєння), а також виділяють Києву необхідну фінансову допомогу.

При цьому в США був прийнятий законодавцями і підписаний президентом Джо Байденом закон про ленд-ліз, що відкриває практично необмежені ресурси для військового зміцнення ЗСУ в боротьбі з російськими окупантами.

Переговорний процес між Україною і РФ, що проходив у Білорусі та Туреччині, перейшов у режим онлайн. При цьому в Україні вже заявили, що крапкою у війні має стати повне звільнення всіх захоплених РФ територій.

За даними Міноборони України втрати російських окупантів перевищують 39 тисяч. ЗСУ знищили близько 4 тисяч танків і бронемашин і понад 350 літаків і вертольотів РФ. Справжньою сенсацією стало знищення українськими ракетами Нептун флагмана ЧФ Росії крейсера Москва. У свою чергу Москва заявляє, що "спецоперація" в Україні нібито йде за планом.

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