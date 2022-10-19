У колаборантки, яка просила росіян бомбити Черкаси, син служить у ЗСУ

Мешканка Черкас Тетяна Дробот посилала родичам з Росії знімки фортифікаційних споруд у своєму місті й закликала їх бомбити.
У мешканки Черкас Тетяни Дробот, яку суд першої інстанції визнав винною в тому, що вона закликала росіян завдати ракетного удару по місту, син служить у Збройних силах України.
Як розповів адвокат Андрій Шевченко, у жінки є родина.
"У неї є сім'я, є чоловік, є сини. Один з них, наскільки я знаю – в ЗСУ", – зазначив він.
Адвокат не виключає, що найближчим часом буде подана апеляція на вирок суду.
"Зараз вона перебуває в Черкаському СІЗО. Буде там, поки не набуде чинності вирок. Якщо вона попросить мене підготувати апеляційну скаргу, то я буду її готувати", – повідомив Шевченко.
Мешканка Черкас закликала бомбити українські міста
62-річну Тетяну Дробот суд засудив до 10 років в'язниці за заклики до бомбардування українських міст. Про це йдеться в рішенні Придніпровського суду Черкас. Жінку визнали винною у державній зраді.
Зазначається, що на початку березня 2022 року Дробот переслала телефоном своїй сестрі в Росії, а також двом своїм подругам фотографії фортифікаційних споруд в центрі Черкас і запропонувала росіянам бомбити їх.
Разом з тим підозрювана поширювала в забороненій соціальній мережі Однокласники інформацію, що виправдовує захоплення українських міст. Зокрема, жінка хвалилася російським прапором над новою Каховкою.
Жінка визнала провину в інкримінованих їй злочинах і розкаялася, це було враховано при визначенні покарання.
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