У колаборантки, яка просила росіян бомбити Черкаси, син служить у ЗСУ

Тетяна Дробот отримала 10 років в'язниці / Фото УНІАН, 18000.com.ua

У мешканки Черкас Тетяни Дробот, яку суд першої інстанції визнав винною в тому, що вона закликала росіян завдати ракетного удару по місту, син служить у Збройних силах України.

Як розповів адвокат Андрій Шевченко, у жінки є родина.

"У неї є сім'я, є чоловік, є сини. Один з них, наскільки я знаю – в ЗСУ", – зазначив він.

Адвокат не виключає, що найближчим часом буде подана апеляція на вирок суду.

"Зараз вона перебуває в Черкаському СІЗО. Буде там, поки не набуде чинності вирок. Якщо вона попросить мене підготувати апеляційну скаргу, то я буду її готувати", – повідомив Шевченко.

Мешканка Черкас закликала бомбити українські міста

62-річну Тетяну Дробот суд засудив до 10 років в'язниці за заклики до бомбардування українських міст. Про це йдеться в рішенні Придніпровського суду Черкас. Жінку визнали винною у державній зраді.

Зазначається, що на початку березня 2022 року Дробот переслала телефоном своїй сестрі в Росії, а також двом своїм подругам фотографії фортифікаційних споруд в центрі Черкас і запропонувала росіянам бомбити їх.

Разом з тим підозрювана поширювала в забороненій соціальній мережі Однокласники інформацію, що виправдовує захоплення українських міст. Зокрема, жінка хвалилася російським прапором над новою Каховкою.

Жінка визнала провину в інкримінованих їй злочинах і розкаялася, це було враховано при визначенні покарання.

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