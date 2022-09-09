Вчіть 'евакуація' і 'здача в полон': в ОП потролили втечу окупантів на Харківщині

Військові РФ в Україні повинні вивчити правила здачі в полон, підкреслив Михайло Подоляк.
Ближчим часом російським окупантам в Україні необхідно вивчити слово евакуація, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.
Російські військові в Україні також повинні вивчити правила здачі в полон, пише він у Twitter.
"А також час згадати, як нахабно поводилася РФ, коли ми наполягали на евакуації наших громадян зі східних міст, які свідомо знищувалися авіацією і важкою артилерією", - зазначив представник ОП.
Нагадаємо, раніше раніше екс-командувач силами США в Європі Бен Ходжес заявив, що Україна до кінця року могла б відкинути російських окупантів на позиції 23 лютого. Однак для цього потрібно, щоб Захід постачав зброю в достатніх обсягах. За його словами, українці були неймовірно стійкими і винахідливими, але їм потрібна більш далекобійна і точна артилерія.
Також він переконаний, що США повинні бути готовими до того, що Росія скоро розвалиться у тому вигляді, в якому вона є сьогодні. Він нагадав, що світ не був готовий і не очікував розвалу СРСР.
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